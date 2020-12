Mercato Ligue 1 : course entre l'OL et l'OM pour un joueur belge ?

Publié le 24 décembre 2020 à 15:30

Déjà rivaux sur les pelouses de Ligue 1, les deux Olympiques ont souvent l'habitude d'être sur les mêmes dossiers lors du marché des transferts. Encore une fois, OL et OM sont dans la même course pour attirer un espoir belge.

Orel Mangala bientôt en Ligue 1 ?

Alors que seulement huit points les distancent en Ligue 1, Lyonnais et Marseillais sont en perpétuelle concurrence et le sont souvent lorsqu'il s'agit de recruter un joueur capable d'améliorer leurs effectifs. Cet été, les deux rivaux voulaient ajouter une plus-value à leurs milieux de terrain et avaient jeté leurs dévolus sur Orel Mangala, espoir belge de 22 ans. Le joueur a récemment confirmé des discussions estivales avec les deux cadors de Ligue 1 au micro de MadeInFoot : "L'OL et l'OM ? Il y a eu des contacts, mais voilà… ce sont des clubs de prestige, qui jouent la Ligue des Champions. On ne peut pas parler mal de ce genre de clubs."

Mangala devrait rester à Stuttgart à moins que...

Visiblement agacé de ce manque de considération, le joueur est finalement resté à Stuttgart qui a apparemment mis les barbelés sur l'ancien joueur d'Anderlecht selon ses propres dires :"C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de bruits au début, mais Stuttgart a directement dit qu’il ne voulait pas me lâcher. Ça a été très vite clair. Dans sa tête, on se dit toujours qu’on rate peut-être des belles occasions. Mais pour moi, quand ça ne se fait pas, ça veut dire que ce n’était pas le bon moment". La donne pourrait néanmoins changer. Alors que les Lyonnais s'étaient rabattus sur Lucas Paqueta, une recrue qui donne satisfaction, quand les Marseillais avaient opté pour Valentin Rongier. Cependant, alors que les Phocéens comptent sur les départs de Morgan Sanson ou de Boubacar Kamara pour renflouer les caisses et que les Gones vont prêter Jean Lucas, l'arrivée d'Orel Mangala ne ferait pas de mal aux deux équipes. Ne reste plus qu'à savoir quel club sera le plus attractif pour le natif de Bruxelles.













Par Chemssdine