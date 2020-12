OL Mercato : Juninho se lâche sur les départs et arrivées

Publié le 24 décembre 2020 à 10:00

L'OL a fini en tête de la Ligue 1 à la trêve hivernale, grâce à sa victoire sur le FC Nantes (3-0), mercredi soir. Juninho a profité de cette magnifique occasion pour livrer des informations sur le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais.

OL : Des départs prévus, aucune arrivée attendue

L'OL est passé devant le LOSC à l’issue de la 17e journée de Ligue 1. Les Gones ont étrillé une équipe du FC Nantes en chute libre, grâce aux buts de Karl Toko Ekambi, Tino Kadewere et Lucas Paqueta. Champion à l’hiver, même si ce n’est pas encore la 19e journée, l’Olympique Lyonnais va certainement perdre des joueurs en 2021. C’est l’annonce faite par Juninho après la victoire sur les Canaris. Il a confirmé le départ de Jean Lucas et a annoncé d’autres départs. « Il y aura des joueurs qui vont partir comme Jean Lucas », a indiqué le Directeur sportif de l'OL. « Je crois beaucoup en lui. J’espère qu’il va grandir », a-t-il commenté, avant de donner des indices sur les départs. « On va peut-être essayer de prêter d’autres joueurs », a précisé le dirigeant brésilien. Memphis Depay est d'ailleurs le premier sur la liste des transferts. Il n'a plus que six mois de contrat à Lyon. Du coup, le club devrait le céder en janvier. Le FC Barcelone et l'AC Milan souhaitent le recruter. En revanche, le club rhodanien ne recrutera pas de joueur cet hiver. Selon Juninho, « personne ne devrait arriver » à l'OL en janvier 2021.

Juninho savoure la place de leader et rêve du titre

Bien avant de parler du marché de l’hiver, l’ancienne gloire de Lyon a savouré la place de leader occupée par l’équipe de Rudi Garcia avant d’entrer en 2021. « On est content. Il faut se reposer maintenant pour revenir encore plus forts. Cette série fait plaisir, elle donne de la confiance. On est en train de créer quelque chose d’important. Les joueurs ont le goût de la victoire. On a prouvé à tout le monde qu’on ne méritait pas de finir 7e (la saison dernière stoppée). On a beaucoup de talents. Il faut être ambitieux, continuer à travailler », a-t-il apprécié. Les Gones sont en effet sur une série de 14 matchs sans défaite, soit 9 victoires et 5 nuls. Du coup, Juninho se permet de rêver du sacre de l'OL en fin de saison. « On sent qu’il y a quelque chose qui se passe entre les joueurs. Je pense que la clé sera la gestion du groupe. On a tout pour bien finir la saison », a-t-il déclaré.













Par ALEXIS