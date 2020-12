OL : Le coup de pression d'Aulas sur Garcia après Paris

Publié le 14 décembre 2020 à 08:15

L’ OL a frappé un grand coup en dominant le PSG dimanche au Parc des Princes (0-1). Jean-Michel Aulas s’est exprimé après cette victoire de Lyon contre Paris.

Jean-Michel Aulas mesuré après le succès de l’ OL

L’Olympique lyonnais étend sa série de victoires en Ligue 1. Dimanche, l’ OL a signé son cinquième succès de rang en championnat en dominant le PSG. Un but de Tino Kadewere a suffi à l’ OL pour l’emporter au Parc des Princes. Président de Lyon, Jean-Michel Aulas a réagi à la performance aboutie de ses poulains. Sur Twitter, le dirigeant lyonnais a salué ce succès et mobilisé ses troupes pour le prochain rendez-vous contre le Stade brestois. « Soyons sérieux pour le prochain match contre Brest les points ont la même valeur. Bravo à Rudi et tout le groupe », a posté le patron des Gones tout en remerciant Juninho dans le hashtag #merciJuni.

Dall’Oglio prévient déjà Garcia

Grâce à sa victoire, l’Olympique lyonnais est co-leader de Ligue 1 à égalité de points avec le Lille OSC. Mercredi, l’ OL a l’occasion de confirmer son bel état de forme contre le Stade brestois. Le SB29 se remet d’un début de saison compliqué avec 5 victoires lors de ses 6 dernières sorties. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio restent d’ailleurs sur une victoire (2-1) contre le Stade de Reims. Après ce succès, le coach brestois s’est tourné vers le prochain match contre Lyon. « Désormais, on a des bons challenges à jouer contre des équipes qui marchent très bien. Ce n’est pas pour nous déplaire. On ira à Lyon plus tranquille, peut-être que les joueurs élèveront leur niveau technique », a confié le technicien au micro d’Ouest France. Le club finistérien pointe actuellement à la 10e place du championnat.













Par Ange A.