OM Mercato : Un attaquant proche de l'Olympique de Marseille

La priorité mercato OM est plus dans le sens des départs que celui des arrivées. Le club doit vendre pour renflouer ses caisses vides. Néanmoins, il reste à l’affût pour un probable coup sur le marché, selon André Villas-Boas. D’après Foot Mercato, un buteur devrait être proposé à l’Olympique de Marseille.

OM : Diego Rolan proposé à l'Olympique de Marseille ?

L’ OM n’a pas les moyens de recruter cet hiver comme l’a fait savoir son président Jacques-Henri Eyraud. Pour rendre une signature possible, les Marseillais doivent d’abord vendre des joueurs. Pourtant le club phocéen a besoin de se renforcer, notamment en attaque. André Villas-Boas cherche en effet à pourvoir le poste de Bouna Sarr, transféré au Bayern Munich, mais a aussi besoin d’un joueur offensif. Et les Girondins devraient se voir proposer les services de Diego Rolan, en difficulté au Deportivo La Corogne. D’après les indiscrétions de la source, l’attaquant uruguayen « va d'ailleurs être proposé dans plusieurs clubs en France, à Bordeaux, à l'Olympqiue de Marseille ou encore au Racing Club de Lens ». Le natif de Montevideo va-t-il revenir en Ligue 1 trois ans et demi après son départ de la Gironde ? Rendez-vous en janvier 2021, période du mercato hivernal.

Rolan et les Girondins de Bordeaux

Diego Rolan a porté les couleurs de Bordeaux entre 2013 et 2018, soit pendant 5 saisons consécutives. Il avait défendu le maillot des Girondins 149 fois et avait marqué 38 buts pour 13 passes décisives. Transféré au Deportivo La Corogne en juillet 2018, contre un montant estimé à 6 M€, il y est sous contrat jusqu’à fin juin 2022. D’après le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur est de 3 M€. Toutefois, il ne rentre plus dans les plans du club espagnol évoluant en troisième division. Pour preuve, l’ancien avant-centre de Bordeaux a fait 3 apparitions avec le club galicien cette saison.













