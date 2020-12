OM Mercato : Villas-Boas insiste sur sa demande pour l'hiver

Publié le 24 décembre 2020 à 17:30

À la suite de Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM, André Villas-Boas a répondu aux questions sur le mercato hivernal du club phocéen, au terme de la première partie de la saison. Il a insisté sur sa demande de renforts.

Villas-Boas : « Profiter du marché de janvier pour faire un coup »

Après la défaite de l'OM contre Angers SCO (2-1), André Villas-Boas a évoqué le mercato de janvier 2021 concernant son équipe. Malgré les annonces de Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria (directeur du football), qui évoquent le manque de moyens, le coach de l’Olympique de Marseille espère toujours des renforts. « On regarde [...] Et peut-être profiter du mercato de janvier pour faire un coup », a-t-il déclaré. En effet, la priorité à l'OM, c’est de transférer des joueurs en janvier, comme l’a recommandé la propriétaire du club Frank McCourt. Si Pablo Longoria parvient à faire rentrer quelques millions d’euros, la Direction pourrait ensuite se pencher sur la demande d’André Villas Boas.

OM : Eyraud a bien été clair sur la question du mercato

Jacques-Henri Eyraud a été clair sur le mercato, dans son interview dans L’Équipe, mardi. Interrogé sur « les possibilités financières de l'OM sur le marché des transferts, cet hiver comme l'été prochain, il avait répondu : « Le mercato va être difficile, la donne a changé. On espère tous beaucoup de l'Angleterre, mais vu ce qui se passe, y compris en termes de pandémie, là-bas, on est sur une crise profonde et l'entrée en vigueur du Brexit ne va rien arranger. Les marchés ont horreur de l'incertitude et on baigne dedans ».

Sur France Bleu Provence, il avait déclaré : « On est face à la plus grande crise et on me demande si va acheter d’autres joueurs et renforcer l’équipe. Je vois un monde qui s’écroule devant mes yeux et il faut d’abord éteindre l’incendie. Il faudra être malin durant ce mercato ». Le président de Olympique de Marseille avait aussi rappelé que Franck McCourt a dépensé 220 M€ pour renforcer l’équipe depuis son arrivée à l'été 2016.













Par ALEXIS