Ex - RC Lens : Déjà la fin pour Philippe Montanier au Standard

Publié le 27 décembre 2020 à 02:15

Philippe Montanier n’aura passé que six mois sur le banc du Standard de Liège. Suite à une accumulation de mauvais résultats, l’ancien coach du RC Lens a été remercié par le club belge.

Philippe Montanier limogé par le Standard de Liège

Pour la deuxième fois cette année, Philippe Montanier a été limogé. Samedi soir, le licenciement du technicien de 56 ans a été confirmé par un officiel du Standard de Liège. L’ancien entraîneur du RC Lens a été remercié suite à la nouvelle défaite des Rouges contre Saint-Trond (1-2). « Je viens d’annoncer à Philippe Montanier la fin de notre collaboration », a annoncé Alexandre Grosjean au micro d’Eleven Sports. Cette annonce a été suivie d’un communiqué confirmant la fin de l’aventure du technicien en Belgique. « L’enchaînement de résultats sportifs négatifs depuis plusieurs semaines ne laisse plus d’autres choix que de se séparer du coach français et de son adjoint Mickaël Debève. Notre club va maintenant s’atteler directement à trouver la meilleure formule pour la suite de cette saison en vue de retrouver une situation plus conforme à nos ambitions sportives », peut-on lire.

Quel bilan pour Montanier en Belgique ?

Comme le note le communiqué du Standard, les performances de Philippe Montanier sont loin d’être reluisantes. Au moment où il quitte la formation belge, celle-ci reste sur huit matchs sans victoire, dont quatre défaites de rang en championnat. Au total, il comptabilise 8 nuls, 10 victoires et autant de défaites avec le club basé à Liège. Il laisse le Standard à 11e place de Jupiler League. Limogé, le natif de Vernon se retrouve de nouveau libre. Reste à savoir où il posera ses valises après cette nouvelle mésaventure à l’étranger.













Par Ange A.