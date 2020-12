Vente ASSE : le projet Didier Quillot et la réaction de Sainté

Publié le 27 décembre 2020 à 21:07

La vente ASSE revient en tête de l’actualité du foot français. Un plan de sa reprise en montage a été révélé ces dernières heures. Didier Quillot est cité comme possible repreneur de l’As Saint-Étienne, information commentée par les dirigeants du club.

Vente ASSE : Une réponse en provenance du club

Avec son actuelle 14e place au classement de Ligue 1, l’ ASSE est au plus mal. Cette situation aurait réactivé l’envie de vendre des dirigeants déjà approchés en 2018 par le fonds d’investissement américain Peak 6. Récemment, Bernard Caïazzo a été repéré dans les pays du golf à la recherche de nouveaux partenaires financiers. Même s’ils ne parlent pas de vente ASSE au sein de la direction, l’idée de faire entrer de nouveaux investisseurs n’est pas écartée.

Le journaliste Thibaud Vézirian est revenu sur cette affaire de la vente ASSE avec l’hypothèse Didier Quillot. Selon cette source, l’homme d’affaires serait en train de monter des plans de rachat de l’Olympique de Marseille ou de l’AS Saint-Étienne. « J’ai appris de source sûre que Didier Quillot, ancien directeur général de la LFP, montait un tour de table pour racheter soit l’OM soit l’ASSE », a-t-il confié dans une vidéo sur YouTube dans laquelle il ajoute : « Son autre projet est de devenir président de la Ligue Nationale de Rugby ».

Didier Quillot, l' AS Saint-Étienne n'en a pas entendu parler

La direction de l’ ASSE aurait réagi à cette information, selon le confrère ButFootball Club. Cette source indique avoir vérifié l’information auprès de l’As Saint-Étienne, qui dément même une prise d’information de Didier Quillot pour un quelconque projet de rachat de l’ASSE. Rien ne dit cependant que l’homme d’affaires ne prendra pas contact avec les dirigeants stéphanois, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, une fois son projet bouclé et des pistes trouvées pour le réaliser.













Par Gary SLM