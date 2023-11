La tendance autour de la vente OM se confirme. En position de force pour boucler le deal, les dirigeants saoudiens semblent désormais en retrait.

Vente OM : Il n'y a rien d'imminent en Frank McCourt et les Saoudiens

L’Olympique de Marseille n’est pas dans son meilleur état. En Ligue Europa, les Phocéens sont plutôt performants en occupant la première place de leur groupe. Ils tenteront de battre l’Ajax Amsterdam ce jeudi soir au stade Vélodrome en vue de décrocher leur qualification pour le prochain tour. Toutefois, tout est plus compliqué en championnat. Sous les ordres de Gennaro Gattuso, le club phocéen comptabilise une victoire, deux nuls et trois défaites sur ses six derniers matchs de Ligue 1.

Cette spirale négative a fait chuter l’OM à la 12e place du classement, à trois longueurs seulement de la zone de relégation. Cette position suscite alors de vives préoccupations dans les rangs des supporters, qui n’hésitent plus à afficher leur mécontentement concernant le style de jeu inefficace de leur équipe. Malgré les différents changements opérés en interne ces dernières semaines, la crise persiste à Marseille. C’est dans ce contexte que la possible vente de l’OM refait surface. Les dirigeants phocéens seraient même en négociations avec des investisseurs saoudiens avant de boucler cette vaste opération.

Sauf que cette thèse, défendue par Thibaud Vézirian depuis plus de trois ans, ne s’est jamais concrétisée. Et des voix contradictoires se multiplient sur ce dossier très sensible. Ben Jacobs, journaliste de CBS spécialisé dans le suivi des investissements saoudiens, s’est récemment exprimé sur la possible vente de l’OM et assure qu’il n’y a rien d’imminent, contrairement aux rumeurs avancées par certains médias. « Cela fait des années que l’on entend. Certains en France disent que c'est un "done deal", ce n'est pas le cas […] il n'y a rien d'imminent, je peux vous l’assurer », a-t-il indiqué.

Les Saoudiens ont reculé face aux demandes excessives

Longtemps intéressés par l’acquisition d’un nouveau club européen après avoir racheté Newcastle, les dirigeants de l’Arabie saoudite semblent à présent mettre fin à cette démarche pour un autre projet. Les Saoudiens, en obtenant la Coupe du Monde 2034, se concentrent davantage sur le développement de leur propre championnat, la Saudi Pro League.

De plus, les demandes excessives de Frank McCourt, qui attendrait pas moins d’un demi-milliard avant de céder son club, auraient poussé les dirigeants saoudiens à quitter la table des négociations. « L’actuel propriétaire veut énormément d’argent et cela a déjà fait reculer des investisseurs », a confié le journaliste anglais, laissant entendre que la vente OM aux Saoudiens est loin de devenir une réalité.