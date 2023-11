Thibaud Vézirian ne lâche pas l’affaire et soutient mordicus que la Vente OM à l’Arabie saoudite n’est pas du leurre. Il apporte une nouvelle preuve à ses détracteurs.

Vente OM : Thibaud Vézirian accusé de diviser les supporters de l’OM

Depuis bientôt trois ans, Thibaud Vézirian est en campagne pour annoncer la prochaine vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt à des investisseurs saoudiens. Une thèse qui ne convainc plus vraiment. Les différentes dates annoncées pour la cession du club marseillais n’ayant jamais été tenues. D’ailleurs, le journaliste Romain Haering du quotidien Le Phocéen a récemment accusé Vézirian d’avoir « divisé d’une façon incroyable les supporters avec ça. » Pour lui, c’est de la déstabilisation, et ça a fait du mal au club et aux supporters parce que « l’état saoudien n’est pas intéressé » par l’OM. Des propos qui ont sérieusement irrité l’ancien chroniqueur de TF1.

Des proches du gouvernement saoudien ont confirmé le rachat de l’OM

Répondant aux déclarations de son confrère, Thibaud Vézirian a avoué que « des proches du gouvernement saoudien eux-mêmes ont dit qu’ils allaient racheter l’OM. » Il estime que Romain Haering n’a jamais enquêté sur cette affaire puisqu’il répète les mêmes mots que les dirigeants de l’Olympique de Marseille concernant la vente du club. Selon les dernières infos du journaliste de 38 ans, Frank McCourt et ses équipes sont effectivement en contact avec des Saoudiens et travaillent sur la Vente OM. Sans indiquer de date, Thibaud Vézirian assure que l’homme d’affaires américain attend juste la bonne offre pour céder le club historique qu’il a racheté des mains de Margarita Louis-Dreyfus en 2016 pour 45 millions d’euros.