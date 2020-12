LOSC Mercato : Une grosse frayeur pour Christophe Galtier

Publié le 28 décembre 2020 à 11:00

Co-leader de Ligue 1, le LOSC a très bien conclu sportivement une année 2020 haute en couleur, mais a vu d'importants changements se produire en interne. À l'occasion de son bilan de mi-saison, Christophe Galtier est revenu sur ces chamboulements à la tête du club lillois, en révélant qu'il n'a pas particulièrement bien vécu ce dernier mois de l'année.

Galtier sort d'un moment difficile au LOSC

Après les bons résultats sportifs, place à l'incertitude au LOSC. Le départ surprise de Gérard Lopez et son remplacement à la tête du club lillois par Olivier Létang a créé des remous dans une machine qui semblait bien huilée. Elle l'était sur le terrain, mais pas en interne, où la situation financière et la gestion de Lopez commençaient à inquiéter chez les investisseurs. Avec l'arrivée de Létang, le doute s'est immiscé dans la sphère sportive des Nordistes. Un moment compliqué pour l'entraîneur Christophe Galtier. "Pour moi, ça a été très difficile à vivre humainement", a-t-il expliqué dans les colonnes de La Voix du Nord. "Il a fallu rassurer tout le monde, sans montrer de signes de nervosité. Il faut tout intérioriser et maintenir le cap. Au final, c’était une bonne chose d’avoir un match tous les trois jours dans cette période", a ajouté le Marseillais.

Galtier plaide pour garder son groupe

Le coach du LOSC a dû gérer au mieux son groupe, afin qu'il reste focaliser sur le terrain. "Le groupe est resté imperméable, s'est satisfait Christophe Galtier. Mon rôle était de donner les informations que je pouvais transmettre en rassurant tout le monde. Quand il y a un changement aussi radical, il y a forcément de l’inquiétude chez les gens." Galtier a ajouté quelques mots sur son effectif, qu'il juge "vraiment de qualité", comme un plaidoyer envers ses nouveaux dirigeants pour garder ce cap sportif. "J’ai eu cette capacité à fédérer tout le monde autour du projet sportif. Quand je rentrais le soir à la maison, j’étais fatigué car ça prend de l’énergie. Il a fallu être proche des joueurs avec un sourire, un encouragement et toujours rassembler autour de l’équipe." Ce que l'entraîneur du LOSC a su faire à merveille jusqu'ici, avec cette place de co-leader en Ligue 1, en compagnie de l'OL et devant le PSG, et un seizième de finale à jouer contre l'Ajax Amsterdam en février. Mais le mercato d'hiver du Lille OSC sera scruté de près dans les semaines à venir.













Par Matthieu