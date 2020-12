Transfert PSG : Un joueur dans le viseur d'un très gros club

Publié le 28 décembre 2020 à 16:00

Disparu des radars avec le PSG, Mauro Icardi n'en reste pas moins un grand attaquant. Blessé au genou depuis octobre, la cote du buteur argentin n'a pas flanché et un grand club européen voudrait formuler une offre afin d'attirer Icardi en 2021.

La Juventus avait été doublée par le PSG sur le dossier

L'idylle entre le PSG et Mauro Icardi est au ralenti en ce début de saison. Ne disputant que cinq matchs jusque-là, l'attaquant argentin avait déjà raté le Final 8 et traîne une blessure au genou droit depuis octobre, terminant ainsi l'année 2020. Comptant bien se relancer sous la houlette de son compatrioteMauricio Pochettino, qui a décidé d'agir pour un attaquant parisien, l'ancien buteur de l'Inter Milan pourrait partir plus tôt que prévu. Courtisan de longue date du produit de la Masia, la Juventus de Turin serait sur les rangs pour accueillir le buteur argentin. Pour rappel, la Juventus était longtemps en pole position pour recruter Icardi quand ce dernier n'était plus en odeur de sainteté du côté des Nerrazurri avat que le PSG rafle la mise en toute fin de mercato.

Paratici lance les grandes manoeuvres pour cet été

Depuis cette "défaite", la Juventus n'a jamais vraiment lâché Mauro Icardi. Toujours autant intéressée, la Vieille Dame compterait passer à l'action dès cet été et selon le journal transalpin Il Giorno, Andrea Pirlo apprécierait le profil du joueur. L'intêret du champion d'Italie en titre, la balle est dans le camp parisien. La saison dernière, Mauro Icardi avait tout du coup parfait et nul doute que le board parisien croit encore en lui. Remis de sa blessure et affichant une réelle volonté de retour au premier plan avec Pochettino, l'international argentin (8 sélections, 1 but) voudrait s'inscrire sur la durée avec le club de la capitale. Mais une belle offre de la Juve et l'éclosion avec un grand E de Moise Kean pourrait contrecarrer les plans du joueur formé à la Sampdoria.













Par Chemssdine