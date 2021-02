PSG : Rafinha, la remontada et son amour pour Barcelone

Publié le 15 février 2021 à 18:30

Ayant passé presque toute sa vie et sa carrière à Barcelone, la double confrontation que Rafinha s'apprête à disputer avec le PSG face au FC Barcelone est forcément spéciale. Interrogé à cette occasion, l'ancien culé est revenu sur son amour du Barca et sur l'épisode traumatisant de la remontada vécue par le Paris Saint-Germain.

Rafinha déclare sa flamme au FC Barcelone

Recrue offensive du mercato estival du PSG, Rafinha a rapidement conquis les supporters parisiens de par sa technique et sa vision du jeu. Sympathique tant en dehors que dans le vestiaire, le natif de Sao Paulo a rejoint le club de la capitale en cédant aux sirènes de ses amis Mauro Icardi et Neymar, qu'il a connu lors de ses quatorze années passées en Catalogne. Ayant évolué avec l'Argentin à la Masia, Rafinha a ensuite joué avec son compatriote en professionnel entre 2014 et 2017. Club de son coeur, le FC Barcelone sera sur son chemin lors des huitièmes de finale de Champions League. Un affrontement particulier pour lui contre un club qu'il adore comme il l'a confié au Parisien : "Le Barça m'a tout apporté. Ils m'ont tout donné. J'ai tout appris ou presque au centre de formation du Barça. J'ai beaucoup d'affection pour cette période. J'ai grandi à Barcelone, j'y ai vécu treize ans, je me sens aussi catalan. J'ai appris comme footballeur avec le Barça, mais aussi comme personne dans cette ville. Pour moi, le Barça sera toujours particulier. "

Rafinha comprend le traumatisme de la remontada et croit aux chances du PSG

Interrogé également sur l'épisode de la remontada alors qu'il évoluait du côté des bourreaux, l'international auriverde (deux sélections) compatit pleinement avec ses nouveaux coéquipiers et admet que cette épisode aurait bouleversé n'importe quelle équipe. Néanmoins, Rafinha souligne l'esprit de vengeance qui anime actuellement le vestiaire parisien et pense que le PSG peut parvenir à tenir sa revanche : "C'est normal que le PSG ait pu souffrir aussi longtemps. Quel club n'aurait pas souffert après la remontada ? Mais la chance, c'est qu'aujourd'hui, on a l'occasion de se rattraper, de réaliser un grand match et de s'enlever cette épine du pied, qui gêne ici à Paris. Les aider à surmonter ça ? Non. Ils n'ont pas besoin d'aide pour savoir qu'ils ont une opportunité énorme, pour trouver de la motivation pour un tel match. Je peux vous dire que tous les joueurs de ce club ont envie d'entrer sur le terrain et de gagner cette rencontre. La clé, ce sera cette motivation que tout le monde trouvera pour pouvoir battre le Barça. " Des déclarations qui devront être suivies d'actes demain au Camp Nou pour un match que tout le monde attend avec impatience et qui s'annonce haletant.













Par Chemssdine