PSG : Une grosse tuile avant le déplacement à Barcelone

Publié le 09 février 2021 à 08:10

A une semaine du huitième de finale aller contre le Barça, le PSG accuse un coup dur. Blessé lors du Classique contre l'OM, Angel Di Maria devrait vraisemblablement être forfait pour le déplacement au Camp Nou.

Le match contre l'OM a coûté cher

Le PSG a remporté le Classique face à l'Olympique de Marseille (2-0) , mais en est revenu avec son lot de mauvaises nouvelles. Les Parisiens ont enregistré une victoire importante contre Marseille, autant symboliquement qu'au niveau du classement de la Ligue 1. Alors que la course au titre de champion de France s'intensifie, le Paris Saint-Germain devait impérativement ramener les trois points pour ne pas perdre le contact avec le LOSC et l'OL. Cependant, le match aura coûté cher aux Parisiens, revenus avec trois blessés dimanche soir. Mauro Icardi et Marco Verratti ont été touchés lors de contacts importants et Angel Di Maria est sorti dès la 11e minute de la rencontre, touché à la cuisse. Des blessures qui se rajoutent à celle de Keylor Navas, encore absent lors de ce match. Le gardien titulaire du PSG a manqué les trois derniers matchs avec l'équipe en raison d'une blessure aux adducteurs, contractée lors d'une séance d'entraînement il y a une dizaine de jours. Le portier costaricien sera ménagé jusqu'au déplacement à Barcelone, et ne devrait pas effectuer le déplacement à Caen mercredi pour le compte du match de 32e de finale de Coupe de France. Le staff médical reste optimiste pour son retour face au Barça, mais il pourrait encore être assez juste. C'est l'Espagnol Sergio Rico, qui le remplace en attendant.

Le PSG devrait se passer de Di Maria

La véritable inquiétude concerne surtout Angel Di Maria. L'Argentin souffre d'une lésion musculaire à la cuisse droite, confirmée par les examens passés lundi. Alors que Marco Verratti et Mauro Icardi devraient eux bien revenir, Angel est très incertain. L'ex-madrilène devrait être indisponible minimum une semaine. Alors que le match contre les Barcelonais aura lieu mardi, dans une semaine tout juste. Même si Di Maria revenait, cela serait trop juste pour espérer l'aligner d'entrée de jeu. Sans compter qu'un retour précipité aggraverait le risque de rechute, comme on a pu souvent le voir dans le football. Selon RMC Sport, l'entourage du joueur est très pessimiste quant à son rétablissement à temps pour la Ligue des Champions. L'absence de Di Maria qui revenait bien (encore buteur face à Nîmes) depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien, pose un gros problème pour le PSG. Le technicien argentin qui se repose beaucoup sur le milieu offensif, en a fait un pilier de son système avec Mbappé, Neymar et Icardi. C'est d'un élément offensif important, dont devra probablement se passer Pochettino pour affronter Lionel Messie et ses compagnons. Du côté des Catalans c'est aussi l'enchaînement des mauvaises nouvelles. Les Barcelonais ont eux aussi payé leur victoire ce dimanche à Séville, contre le Betis (3-2). En plus des absences de Sergi Roberto et Gerard Piqué, Koeman devra se passer également de son défenseur uruguayen, Araujo. Le joueur est sorti sur blessure, touché à la cheville. Il devrait être absent pendant un mois. Une hécatombe en défense qui devrait pousser l'entraîneur néerlandais à affronter le club parisien avec une charnière expérimentale.













Par Hind