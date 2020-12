FC Barcelone Mercato: Messi entre PSG et Miami ? Koeman répond

Publié le 28 décembre 2020 à 16:30

L'avenir de Lionel Messi au FC Barcelone est en suspens, alors que le PSG se fait de plus en plus pressant avec l'arrivée de Mauricio Pochettino et que le joueur s'est exprimé sur sa volonté de jouer un jour aux Etats-Unis. L'Inter Miami de David Beckham fait de l'oeil au sextuple Ballon d'Or et son entraîneur Ronald Koeman a apporté des précisions sur l'avenir de l'Argentin.

Les Etats-Unis, le rêve de Lionel Messi

Le PSG continue de faire les yeux doux à Lionel Messi et a ajouté un élément de poids dans son argumentaire avec l'arrivée imminente de Mauricio Pochettino. Depuis les déclarations de Neymar sur son désir de rejouer avec son ancien coéquipier, la rumeur d'un départ de Messi vers Paris se fait de plus en plus pressante. Dans un récent entretien accordé à la Sexta, l'Argentin n'a pas répondu aux questions concernant un potentiel transfert chez les champions de France ou à Manchester City, pour rejoindre son ancien entraîneur Pep Guardiola. En revanche, il a révélé avoir toujours eu un faible pour la MLS : "J'ai toujours eu envie d'une expérience aux États-Unis. Mais je ne sais pas si cela arrivera." L'Inter Miami de David Beckham pourrait bien être la dernière destination de la carrière de Messi. En MLS, il pourrait également retrouver Thierry Henry à l'Impact Montréal, ou Gabi Heinze, tout juste nommé entraîneur d'Atlanta United.

Ronald Koeman répond à Lionel Messi

Interrogé sur les propos de Lionel Messi à la Sexta, son entraîneur au FC Barcelone, Ronald Koeman, est resté mystérieux sur l'avenir du petit Argentin. "J'apprécie ce que Lionel Messi a dit, a répondu le Néerlandais. C'est une année de transition, nous faisons beaucoup de changements. Bien sûr, il est une pièce maîtresse pour cette équipe. Je pense que c'est parfait pour lui de faire une interview pour faire connaître ses opinions. La seule chose que nous pouvons faire est de tirer parti de Leo et nous verrons ce qui arrivera ensuite. Je savais que ça allait être une saison de transition, avec des jeunes, mais moi je voulais continuer à me battre pour des titres, pour la Ligue des champions, pour le championnat." Mais Ronald Koeman est bien conscient que seul Lionel Messi décidera de son avenir, peu importe qui se dresse sur son chemin. "Je ne sais pas si un entraîneur peut influencer son destin", a conclu le coach barcelonais.













Par Matthieu