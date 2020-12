RC Lens : Papin explique son échec au Racing Club et accuse

Publié le 28 décembre 2020 à 18:45

Jean-Pierre Papin a été coach du RC Lens du 25 août 2007 au 27 mai 2008. Douze ans par son échec à la tête du staff technique du Racing Club Lensois, il fait des révélations sur le coup tordu dont il aurait été victime en interne.

RC Lens : Papin dénonce un coup tordu

Jean-Pierre Papin (57 ans) avait remplacé Guy Roux sur le banc de touche du RC Lens le 25 août 2007. Au bout de la saison 2007-2008, marquée par la descente du RCL en Ligue 2, il a été limogé. Revenu sur son bref passage en Artois, il assure qu’il s’attendait plus ou moins à une situation difficile, vu le contexte, lorsqu’il a succédé à l’emblématique coach de l’AJ Auxerre au RCL. « D’entrée, je me dis que ça va être très compliqué, parce qu’il y avait beaucoup d’anciens joueurs d’Auxerre (Guy Roux avait fait venir Bonaventure Kalou, Luigi Pieroni, Kanga Akalé et Ronan Le Crom, ndlr) », a rappelé Jean-Pierre Papin dans le média So Foot. « Je ne sais pas quel était le deal au départ avec eux, mais moi j’arrive et je dis qu’aucune place n’est assurée et que les cartes sont redistribuées. Normal. Et là… Après un léger mieux, on a eu quelques mauvais résultats », a-t-il expliqué ensuite. « Daniel Leclercq est arrivé au RC Lens, puis je n’ai plus existé. Ce n’était pas un cadeau. Ça ne se passait pas bien. Il a repris le contrôle. On peut m’imputer la descente, aucun souci, j’assume, mais à partir de décembre, je n’ai plus rien fait. Je n’ai plus rien décidé. J’étais là parce que j’avais mon diplôme et lui non, c’est tout. C’était très dur à vivre », s’est défendu JPP.

Le maigre bilan de Jean-Pierre Papin au RCL

Rappelons que Gervais Martel, président d’alors du RC Lens, avait recruté Daniel Leclercq (ex-coach du club nordiste entre 1997 et1999) en janvier 2008, afin d’épauler Jean-Pierre Papin dans ses choix. Une collaboration qui a mal tourné, car les Sang et Or relégués en Ligue 2 en mai 2008. Lors des 9 mois passés à la tête de l'encadrement technique des Lensois, l'ancien buteur de l'OM a eu un bilan médiocre : 14 victoires, 12 matchs nuls et 17 défaites en 43 matchs, toutes compétitions confondues.













Par ALEXIS