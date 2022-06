Vente OM : Nouvelle confirmation pour le Fonds public Saoudien

Publié par Gary SLM le 02 juin 2022 à 21:44

Vente OM : C'est bientôt la très bonne nouvelle pour le rachat de l'Olympique de Marseille par le Fonds Public d'investissement d'Arabie Saoudite (PIF).

Vente OM : McCourt sur le point de céder au Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite

L'avenir de l'Olympique de Marseille a de grandes chances de s'écrire sans Frank McCourt les prochains mois. Le club phocéen, longtemps annoncé sous pavillon saoudien, est en train de franchir le pas. Le plus grand club de foot du sud de la France pourrait bientôt basculer dans une nouvelle dimension au regard des personnes qui devraient débarquer à sa tête.

En effet, comme l'annonce depuis plusieurs mois le journaliste Thibaud Vézirian, la vente de l'OM est sur le point d'être bouclée. Cette fois, c'est le journaliste Romain Molina, enquêteur pour The Guardian, CNN, BBC et The New York Times qui confirme la bonne nouvelle du prochain rachat de l'équipe Olympienne par des Saoudiens.

L'Olympique de Marseille bientôt deuxième géant de Ligue 1

En effet, dans une vidéo publiée sur son compte YouTube, Romain Molina confirme bien des pourparlers entre Frank McCourt et un fonds saoudien pour le rachat de l'OM. Il a posté : "L'OM est en pourparlers pour une vente ! Des négociations avec le Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite se sont intensifiées avec Frank McCourt depuis le printemps."

Le journaliste assure même que les négociations sont sur le point d’être bouclées puisqu'il ajoute : « Il y a quelque chose qui doit se terminer dans le mois (de juin, ndlr). »

Comme son homologue Thibaud Vézirian, Molina affirme avec certitude que "Contrairement au discours officiel, McCourt et ses équipes discutent depuis des mois avec plusieurs groupes." C'est désormais le Fonds Public d'investissement d'Arabie Saoudite qui aurait pris la pole position dans les tractations pour le rachat de l' Olympique de Marseille.

La piste Marcelo du Real Madrid s'explique

Ces derniers jours, une certaine rumeur annonce un rapprochement entre l'OM et le brésilien Marcelo du Real Madrid. Alors que le club est déjà dans le viseur de la DGNC pour son cumul de déficits, il devenait incompréhensible de le voir cibler un joueur de foot de l'envergure du latéral gauche brésilien des merengues.

Désormais, un prochain départ de Frank McCourt de la tête du club français explique mieux cette piste. Il faut noter que le PIF, s'il envisage de racheter l'OM et son stade vélodrome, c'est avant tout pour défier le PSG qui appartient à son grand rival régional QSI.

Qualifiée pour la prochaine Uefa Ligue des champions, l'équipe marseillaise pourrait voir débarquer de grands joueurs dans ses rangs si son rachat par les Saoudiens se confirme. L'éventuelle arrivée du PIF au club phocéen peut aussi expliquer le refus de Zinédine Zidane de céder aux trompettes du Paris Sain-Germain.

Vente OM : Un mercato de folie en cas de rachat par les Saoudiens

Si les Saoudiens du PIF venaient effectivement à racheter l'Olympique de Marseille, ce mercato estival qui n'a pas encore ouvert ses portes deviendrait mémorable pour le club. Un buteur ou plusieurs attaquants de haut niveau pourraient rejoindre l' OM. Des milieux de terrain et même des défenseurs en passant par un gardien de haut niveau devraient pousser la porte d'entrée à Marseille.

Le président Emmanuel Macron (supporter de l'OM) veut comme Nicolas Sarkozy (fan du Paris SG) aider de riches hommes d'affaires à prendre le contrôle de l'OM. Il ne serait pas surprenant qu'il ait touché un mot à Mohammed ben Salmane Al Saoud (dirigeant du PIF) avec qui il est en contact depuis au moins 2018.

Clairement, ce mois de juin s'annonce décisif pour la vente de l'OM et l'avenir de Frank McCourt.