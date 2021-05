OM : Une opportunité en or pour cet ailier ivoirien ?

Publié par Chemssdine le 13 mai 2021 à 18:30

Embarqué dans un sprint final haletant dans la course à l'Europe, l'OM devra à tout prix accrocher l'Europa League dans les prochains matchs pour des raisons financières et de standing. En attendant, le club phocéen se concentre déjà sur le mercato et pourrait avoir une belle fenêtre de tir pour un ailier ivoirien.

La fin de saison agitée de l'OM

Actuel cinquième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille devra s'accrocher pour prétendre disputer l'Europa League la saison prochaine. Leur avance est pourtant très maigre sur le RC Lens et le Stade Rennais, ce qui contraint les hommes de Jorge Sampaoli à éviter les faux pas sur les derniers matches restants. À côté de ces performances sportives en deça des ambitions du début de saison, les Phocéens s'étant inclinés ce week-end à Saint-Étienne. Ils doivent également gérer une fin de saison agitée en coulisses. Le départ de Florian Thauvin chez les Tigres de Monterrey force alors les dirigeants marseillais à s'activer pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Déjà supervisé cet hiver, l'ailier ivoirien de Sassuolo, Jérémie Boga, figure encore cet été tout en haut de la short-list de Pablo Longoria.

Boga à l'OM, ce n'est pas de la science-fiction

Alors que le nom de Thiago Almada était cité, et que la piste du prodige argentin n'est en rien compromise loin de là, l'OM regarde à côté et serait toujours aussi intéressé par le natif de Marseille. D'après Foot Mercato, le club italien n’est plus contre un départ de Boga pour soulager ses finances et la marge de manoeuvre marseillaise n'est pas encore déterminée.

En revanche, les pensionnaires de l'Orange-Vélodrome ne devront pas tarder, car l'Olympique Lyonnais est également annoncé aux renseignements pour l'ancien sociétaire de Chelsea et du Stade Rennais. Un dossier qui s'annonce bien palpitant pour cet été.