Paris SG : Neymar, un communiqué pour éteindre la polémique

Publié le 29 décembre 2020 à 13:45

Le clan Neymar tente d'éteindre le feu allumé par la fête géante, sur plusieurs jours, évoquée par le média O Globo. Une célébration annoncée avec 500 invités dans le domaine du joueur du Paris SG au Brésil. L'agence Fabrica et l'un des conseils du Brésilien ont démenti les infos sur cette fête à polémique.

Fabrica dément la rumeur d’un « méga réveillon »

La gigantesque fête de fin d'année, dont l’organisation est attribuée à Neymar, continue de faire des vagues au Brésil et dans le monde, en raison de la recrudescence de la pandémie de coronavirus dans le pays natal du meneur de jeu du Paris SG. Et pour tenter de faire taire la polémique, l’un des avocats de la star est monté au créneau. Il dément l’idée d’un « méga réveillon » qui ne respecterait pas les mesures barrières contre la propagation de la Covid-19. Dans un communiqué relayé par L'Équipe, la structure chargée de l’organisation de la fête de Neymar dans sa résidence près de Rio de Janeiro, précise qu’il y aurait 150 invités et non 500 comme l’avait révélé O Globo. De plus, l'agence Fabrica indique que les festivités se déroulent « dans le respect des normes sanitaires déterminées par les organismes publics ».

Neymar n'est pas l'organisateur de la fête, selon son avocat

Pour corroborer le communiqué de ladite structure, l’un des avocats de Neymar a confié à l’AFP que l'organisation de la prétendue fête gigantesque pour célébrer la fin d'année 2020 n'est pas une organisation de l'ex-joueur du FC Barcelone. « Non !!! C'est un événement Fabrica. Il n'a aucun rapport avec Neymar ». Parlant du réveillon du 31 décembre, le conseil du joueur du Paris Saint-Germain ajoute que ce dernier a décidé de la passer en famille aux côtés de ses proches. « Il est avec sa famille, avec son fils et son physiothérapeute », a-t-il indiqué.













Par ALEXIS