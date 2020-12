PSG : Covid-19, la fête de Neymar au Brésil crée la polémique

Publié le 28 décembre 2020 à 10:00

Neymar organise une grande fête dans son domaine près de Rio de Janeiro où il a convié des centaines de proches, sur quelques jours, selon des informations en provenance du Brésil relayées par L’Équipe. Et ces festivités suscitent la polémique à cause de l'épidémie de Covid-19 qui fait des ravages au Brésil.

Neymar, sa fête grandiose fait grand bruit

Neymar est au Brésil pour y passer les fêtes de fin d’année. Et en grande pompe ! En effet, la star organise une fête grandiose qui fait grand bruit en raison de la pandémie de coronavirus qui touche durement son pays natal. La révélation a été faite par le journaliste Ancelmo Gois de O Globo. La gigantesque fête devrait réunir 500 invités, parmi des amis intimes, artistes et stars proches du N°10 du Paris Saint-Germain. Son coéquipier Marquinhos et son ami Thiago Silva (Chelsea) par exemple sont conviés à la cérémonie dans sa villa de Mangaratiba, sur le littoral carioca. La révélation de cette cérémonie bling-bling de Neymar a déclenché une grosse polémique dans tout le Brésil, car le pays est le 3e le plus touché au monde après les États-Unis et l’Inde, avec plus de 7,5 millions de contaminations et plus de 190 000 morts depuis le début de la pandémie. Selon les dernières statistiques, la moyenne de décès par jour est de 500, et les centres hospitaliers sont débordés.

Il faut souligner que le staff organisationnel de la fête de Neymar a pris soin d’exiger un test PCR négatif à chacun des invités en plus de quelques mesures barrières, tel que : le port du masque obligation dans le domaine privé du meneur de jeu du PSG. Par ailleurs, les téléphones portables sont interdits, afin d’éviter des photos et vidéos qui alimenteraient davantage la polémique. D’après la source brésilienne, les festivités ont déjà commencé samedi avec un tournoi de futvolei. Elle devrait se poursuivre jusqu’au 1er janvier 2021.

Neymar touché à la cheville

Neymar a été touché à la cheville le 13 décembre lors du match perdu contre l’OL (0-1) au Parc des Princes. Il a été victime d’un tacle appuyé de son compatriote Thiago Mendes. Ainsi, il a manqué les trois derniers du Paris SG avant la trêve hivernale. Cela, respectivement contre le FC Lorient (2-0), le LOSC (0-0) et le RC Strasbourg (4-0). Le retour de la star de l’équipe parisienne sur le terrain est annoncé en janvier 2021, après la trêve de l’hiver. ''Le bilan clinique et radiologique de Neymar Jr, dans les suites du mécanisme d'entorse de la cheville gauche, est rassurant », avait indiqué le club de la capitale dans un communiqué, le lendemain de sa blessure.













Par ALEXIS