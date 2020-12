ASSE Mercato : Une bonne nouvelle après une grosse frayeur

Publié le 29 décembre 2020 à 15:45

L'ASSE est sur la piste de plusieurs renforts pour ce mercato hivernal et a jeté son dévolu sur un buteur. Mais les Verts ont craint un départ de taille qui aurait pu mettre à mal tout le projet de Claude Puel. Qu'ils soient rassurés, l'un des piliers du club stéphanois devrait bien rester dans le Forez cet hiver.

Le mercato s'anime à l'ASSE

Le mercato de l'AS Saint-Etienne s'active durant cette mini-trêve des confiseurs. Les Verts tentent de se renforcer pour confirmer leur rebond et transformer les nuls qui s'accumulent en victoire, afin d'enfin s'extirper des profondeurs du classement de Ligue 1. L'ASSE semble s'être trouvée un buteur en la personne de Mostafa Mohamed, attaquant égyptien de Zamalek. Mais elle cherche aussi à renforcer d'autres secteurs de jeu, comme la défense, orpheline de Wesley Fofana et qui a du mal à retrouver de la stabilité en l'absence d'un Panagiotis Retsos toujours blessé. Ainsi, le staff de Claude Puel a dans le viseur un ancien pensionnaire du championnat de France : Edgar Ié. Le défenseur de 26 ans est actuellement en difficulté à Trabzonspor et l'ASSE a augmenté son offre à 1,5 million d'euros pour s'offrir les services du défenseur. Enfin, la piste de l'ailier de Leuven, Kamal Sowah, semble également à l'étude.

Un ouf de soulagement pour l'ASSE

Mais l'ASSE aurait également pu perdre très gros durant le mercato hivernal. Depuis plusieurs jours, la rumeur se faisait insistante sur un départ du club de Jean-Luc Dogon. Actuel coach des U19 stéphanois, Dogon était pressenti pour prendre la tête du Club Africain de Tunis. Selon le média IFM, l'ancien Girondin s'était même rendu à Tunis pour visiter les installations de l'équipe. Sa présence samedi à l'occasion du match face à l'US Tataouine était même attendue. Tout semblait sur de bons rails pour que le coach des U19 de l'ASSE succède à Lassaad Dridi. Mais selon les informations du site En Vert et contre tous, Jean-Luc Dogon a démenti un départ pour le Club Africain. Celui-ci attend la reprise du championnat, arrêté depuis près de deux mois, avec impatience et Claude Puel va pouvoir pousser un ouf de soulagement, lui qui compte sur la jeunesse stéphanoise pour mener à bien son projet.













Par Matthieu