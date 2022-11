Equipe de France : Deschamps annonce des changements, la compo !

Publié par Enzo Vidy le 29 novembre 2022 à 11:39

À la veille du dernier match de poule face à la Tunisie, le sélectionneur de l'Equipe de France, Didier Deschamps, était face à la presse ce mardi.

Assurée d'être en huitièmes de finale de la Coupe du monde après sa victoire face au Danemark, l'Equipe de France va défier la Tunisie mercredi après-midi dans le but de conforter sa première place du groupe. Si le sélectionneur des Bleus a déclaré qu'il y aurait des changements pour cette rencontre, il est resté très mystérieux à propos des joueurs concernés.

"Cette situation permet d'être dans la gestion, oui. Je prendrai une décision demain. Oui, il y aura des changements, mais vous ne le saurez pas, comme l'adversaire."Didier Deschamps s'est également exprimé sur son prochain adversaire et s'est montré prudent avant la rencontre de demain. "Ils vont jouer à fond la qualification. Cette équipe a de la qualité avec beaucoup de joueurs passés par la Ligue 1. Mes joueurs les connaissent aussi. Le contexte sera très favorable à cette équipe. Demain, on sera en effet un peu plus à l'extérieur, je pense. Tant mieux, s'ils ont toute cette ferveur qui les entoure." Le sélectionneur des Bleus le sait, ce match ne sera pas une partie de plaisir, bien au contraire.

Equipe de France : Au moins 6 changements à prévoir

Même si Didier Deschamps ne tient pas à communiquer son équipe qui débutera la rencontre demain face à la Tunisie, une grosse tendance se dégage, et le onze titulaire devrait être largement remanié par rapport à l'équipe qui a battu le Danemark 2-2 samedi dernier. Tout d'abord, Steve Mandanda devrait démarrer cette rencontre dans les buts. Ibrahima Konaté lui est en ballotage favorable pour être associé à Raphaël Varane en défense centrale. En ce qui concerne les latéraux, Benjamin Pavard devrait retrouver son couloir droit, tandis qu'Eduardo Camavinga est pressenti pour prendre place dans le couloir gauche.

Au milieu de terrain, Youssouf Fofana et Mattéo Guendouzi sont bien partis pour être titularisés devant la défense française. Sur le plan offensif, Antoine Griezmann restera dans son rôle qui lui va à merveille depuis le début de la compétition. Marcus Thuram prendra place sur le front de l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé et de Kingsley Coman.

La compo probable de l'Equipe de France face à la Tunisie

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : B. Pavard, R. Varane, I. Konaté, E. Camavinga

Milieux de terrain : Y. Fofana, M. Guendouzi, A. Griezmann

Attaquants : K. Coman, M. Thuram, K. Mbappé

Où regarder France-Tunisie en streaming ?

Cette rencontre comptant pour la troisième journée du groupe D entre l'Equipe de France et la Tunisie sera à suivre à partir de 16h en direct et en intégralité sur les antennes de TF1 et de Bein Sport.