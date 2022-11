Equipe de France : Tchouaméni se méfie de la Tunisie

Publié par Jules le 29 novembre 2022 à 14:17

Demain, l'Equipe de France dispute son dernier match de phase de poules contre la Tunisie et voudra gagner pour engranger de la confiance pour la suite.

Avant la rencontre face à la Tunisie, Aurélien Tchouaméni était en conférence de presse et a été invité à s'exprimer sur le niveau du prochain adversaire de l'Equipe de France, une formation tunisienne dont les Bleus se méfient tout particulièrement. Dernier du groupe avec un seul point, les coéquipiers de Wahbi Khazri devront s'imposer contre la France s'ils veulent espérer poursuivre l'aventure dans cette Coupe du monde 2022 au Qatar.

Pour le milieu de terrain du Real Madrid, cette équipe de Tunisie a beaucoup de qualité et pourrait poser de sérieux problèmes à l'Equipe de France. En conférence de presse, Aurélien Tchouameni a dit le bien qu'il pensait des Aigles de Carthage. " C'est une très bonne équipe, ce sera un match rugueux. On se doit, de par notre maillot et notre esprit de compétition, de tout donner pour gagner ce match. Il y aura des millions de supporters qui voudront qu'on gagne ce match. "

Equipe de France : Les Bleus sont presque assurés de finir premiers de leur groupe

Avant même de disputer ce match contre la Tunisie, l'Equipe de France à de grandes chances de finir premier du groupe D. En effet, les Bleus se sont imposés lors de leurs deux premiers matchs et sont les seuls à compter 6 points au sein de leur groupe. Alors que leur qualification pour les huitièmes est déjà actée, un simple match nul suffirait aux hommes de Didier Deschamps pour finir à la tête de leur groupe.

De plus, grâce à la victoire 4-1 contre l'Australie, l'Equipe de France a soigné son goal-average et compte six buts d'avance sur les Australiens, deuxième du groupe et seule équipe capable de rattraper les Français. Il faudrait donc une lourde défaite des Bleus et/ou une large victoire des Socceroos contre le Danemark pour empêcher les coéquipiers d'Aurélien Tchouameni de finir en tête de leur poule.

Où regarder Tunisie-France en streaming ?

Ce dernier match de poule de l'Equipe de France aura lieu mercredi à 16h. Comme tous les matchs des Bleus il sera diffusé sur TF1, mais aussi sur Bein Sport 1.