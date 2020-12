ASSE : Denis Bouanga se confie sur les supporters de Saint-Etienne

Publié le 30 décembre 2020 à 00:30

Denis Bouanga, l'attaquant phare de l'ASSE, a été dithyrambique envers les supporters stéphanois. Le Gabonais révèle qu'ils ont été déterminants dans ses choix de carrière.

Denis Bouanga : "Pour jouer, il me faut des supporters comme ça"

Auteur d'une saison 2018/2019 de bonne facture avec le Nîmes Olympique avec notamment 9 buts inscrits en 37 matchs, le temps était venu pour Denis Bouanga de passer à l'échelon supérieur. "Il y a eu Rennes, beaucoup de clubs qui se sont intéressés à moi. J'avais donc le choix entre Saint-Etienne et Rennes" a avoué l'international gabonais pour les médias de l'AS Saint-Etienne. Pour lui, ce sont les supporters des Verts qui ont fait pencher la balance en faveur du club du Forez. "Pour jouer, il me faut des supporters comme ça. Tu sais quand tu es mené 1-0 que tu peux revenir grâce aux supporters qui poussent. Tu peux égaliser et gagner le match parce que tu as des supporters derrière toi, tu as la pression. J'ai besoin de ça, on joue à huis-clos actuellement, j'ai du mal" a poursuivi le joueur qui a débuté au FC Lorient.

Denis Bouanga, l'arme numéro 1 de l'ASSE

Sa première saison sous la tunique verte a sûrement justifié son choix d'un point de vue individuel. Auteur de 12 réalisations, il est devenu l'arme offensive principale de l'AS Saint-Etienne, en grande difficulté aux abords de la zone de relégation. Cette année, ses performances sont en corrélation avec celles de l'ASSE en général. En début de saison, il avait inscrit 2 buts et les Verts s'étaient installés à la première place. Puis, ils ont enchaîné 11 matchs sans succès, et Denis Bouanga a clos une série de 13 rencontres sans marquer en inscrivant un but sur penalty à Monaco la semaine dernière. Bouanga a retrouvé les chemin des filets au moment où l'ASSE a bouclé un 6e match sans revers.













Par Clément