OL, ASSE Mercato : Juninho prêt à faire mal à Saint-Étienne

Publié le 30 décembre 2020 à 02:00

Leader de Ligue 1, l’ OL pourrait enregistrer l’arrivée de quelques renforts cet hiver. Juninho explorerait notamment une piste également à l’étude à l’AS Saint-Étienne.

L’ OL parti pour doubler l’ASSE pour un buteur ?

Malgré les nombreux départs lors du dernier mercato, l’Olympique lyonnais est parvenu à conserver ses stars. Avec elles, Rudi Garcia a pu bâtir une équipe compétitive en cette première partie de saison. Lyon a d’ailleurs terminé leader du championnat à la trêve. Durant le mercato d’hiver, l’ OL pourrait encore enregistrer quelques mouvements. Dans le sens des arrivées, Juninho étudierait toujours la possibilité de recruter Islam Slimani. L’attaquant est en fin de contrat et sera libre de s’engager avec le club de son choix en janvier. Avec pareille situation, le joueur de 32 ans intéresse également l’AS Saint-Étienne. Les Verts ont coché le nom de l’attaquant de Leicester City. Mais ils ne sont pas encore passés à l’offensive pour l’international algérien.

Slimani, un plan B pour Lyon ?

Mais comme le note Foot Mercato, Islam Slimani n’est pas une priorité pour Juninho. Le directeur sportif de l’ OL ne passera à l’action qu’à certaines conditions. L’une d’elles serait le départ de Memphis Depay. L’attaquant néerlandais est en fin de contrat et rien n’indique qu’il va prolonger son bail à Lyon. Son nom revient avec insistance du côté du FC Barcelone. Il est également ciblé par d’autres formations comme l’AC Milan et la Juventus de Turin. Le Brésilien attend donc le dénouement du dossier Depay avant d’activer la piste Slimani. L’Algérien avait effectué un passage remarqué en Ligue 1 la saison dernière. Il avait inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives en 19 apparitions avec l’AS Monaco. De retour à Leicester City l’été dernier, il n’a disputé qu’une seule rencontre cette saison. C’était le 18 octobre lors d’une défaite à domicile contre Aston Villa.













Par Ange A.