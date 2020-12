OGC Nice : Les confidences de Dante sur le départ de Vieira

Publié le 30 décembre 2020 à 06:00

Blessé pour le reste de la saison, Dante est revenu sur le limogeage de Patrick Vieira. Le défenseur brésilien refuse d’imputer la mauvaise passe des Aiglons à son ancien entraîneur.

Dante monte au créneau pour Patrick Vieira

Victime d’une rupture du ligament antérieur du genou, Dante ne rejouera plus cette saison. À son retour à la compétition, le capitaine du Gym évoluera sous les ordres d’un nouveau coach. La direction des Aiglons a décidé de se séparer de Patrick Vieira. La faute aux mauvais résultats enregistrés autant en Coupe d’Europe qu’en Ligue 1. Pour le défenseur brésilien, le champion du monde 98 n’est pas le seul responsable de la première partie de saison décevante de Nice. « Si le coach est parti, ça veut dire que nous, on n’était pas bon sur le terrain. Il y a un sentiment de culpabilité », a expliqué le joueur de 37 ans dans les colonnes de Nice Matin. Pour lui, c’est surtout l’élimination de Nice en Ligue Europa qui a conduit à l’éviction du technicien de 44 ans.

Un nouveau coach entendu à l’OGC Nice ?

« On a vécu cet échec ensemble avec cette coupe d’Europe ratée. C’était une ambition du club et on n’a pas réussi. Le coach a travaillé dur pour nous faire progresser et réussir dans cet objectif. Malheureusement, on n’a pas pu se qualifier et on est tous déçus de voir le coach nous quitter », a confié Dante. Suite au licenciement de Patrick Vieira, c’est son adjoint Adrian Ursea qui a été promu numéro 1. Seulement, le technicien roumain ne devrait pas occuper ce poste longtemps. Pour Foot Mercato, la direction du Gym aurait déjà dressé une short-list pour se trouver un nouvel entraîneur. Prédécesseur de Vieira, Lucien Favre serait le favori pour prendre les rênes de l’équipe première. Le technicien suisse est libre depuis son limogeage du Borussia Dortmund le 13 décembre.













Par Ange A.