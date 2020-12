OGC Nice Mercato : Succession de Vieira, le N°1 est connu

Publié le 23 décembre 2020 à 14:25

L'OGC Nice cherche toujours le successeur de Patrick Vieira, même si le président du club a indiqué qu’Adrien Ursea n’est pas un intérimaire. À en croire Foot Mercato, les dirigeants du Gym ont coché un nom bien connu du club, en priorité.

OGC Nice : Plusieurs noms pour remplacer Vieira

L'OGC Nice a opté pour une solution en interne, après le licenciement Patrick Vieira. Ainsi, Adrien Ursea, précédemment adjoint de ce dernier, a été promu au poste de coach principal le 4 décembre 2020. Mais le coach roumain ne parvient pas à redresser la barre des Aiglons. Lors des 5 matchs qu'il a dirigés, toutes compétitions confondues, le bilan de son équipe est le suivant : 3 défaites, un match nul et une victoire. Le club des Alpes Maritimes a chuté jusqu’à la 13e place de la Ligue 1, avant la trêve hivernale et le dernier match contre le FC Lorient (19e). Justement, parlant de trêve, l'OGC Nice pourrait profiter de cette période pour nommer un nouvel entraîneur. Les noms de plusieurs techniciens : Lucien Favre (63 ans), Dick Advocaat (73 ans), Gabriel Heinze (42 ans), Jürgen Klinsmann (56 ans), Louis Van Gaal ou encore Leonardo Jardim circulent sur la Côte d’Azur ces derniers jours.

Lucien Favre, cible prioritaire des dirigeants du Gym

Le premier a l’avantage d’avoir déjà dirigé l'OGC Nice, entre 2016 et 2018. D’ailleurs, la source indique que c’est bien le technicien suisse qui est la priorité des priorités du président Jean-Pierre Rivère et son bras droit Julien Fournier, pour succéder à Patrick Vieira. « Leur objectif numéro un est relativement clair puisqu'il s'agit de Lucien Favre », a révélé le média spécialisé dans le mercato, tout en estimant que les autres noms sont de seconds couteaux. Le Suisse est en effet libre de tout engagement depuis son limogeage du Borussia Dortmund, le 13 décembre 2020. va-t-il accepter de revenir à Nice deux ans et demi après son départ ? À suivre...













Par ALEXIS