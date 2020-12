OGC Nice Mercato : Officiel, le contrat de Dante prolongé

Publié le 18 décembre 2020 à 13:00

Comme pressenti, l'OGC Nicea prolongé le contrat de Dante, actuellement blessé et indisponible pour la suite de la saison. Le défenseur de 37 ans a signé pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2022.

Dante poursuit l’aventure à l'OGC Nice. Lui et le club azuréen ont signé un nouveau contrat, ce vendredi 18 décembre, alors que leur bail initial est encore valide jusqu’en juin 2021. Comme annoncé par la direction du Gym lors de la grave blessure de leur capitaine, le contrat de ce dernier a été prolongé. Il a rempilé jusqu’au 30 juin 2022. Après sa signature, le défenseur central a exprimé ses sentiments. « On sait tous qu'ici une parole reste une parole », a-t-il souligné d’entrée sur ses comptes Instagram et Twitter. « Je vous confie aussi que c'est mon plus gros cadeau de Noël. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait confiance, et je vous promets de travailler très très dur pour revenir encore plus fort et porter nos couleurs avec beaucoup de fierté », a déclaré le Brésilien.

Dante va aller jusqu'à six saisons au Gym

Dante est arrivé à l'OGC Nice en août 2016 en provenance du VfL Wolfsburg. À ce jour, il a porté le maillot niçois à 160 reprises, pour 6 buts marqués et 7 passes décisives délivrées. Malgré sa blessure (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche) et son opération en novembre dernier, l’ancien joueur du Bayern Munich a toujours la confiance des décideurs des Aiglons. Finalement, l'arrière natif de Salvador de Bahia va aller jusqu'à 6 saisons consécutives à Nice.













Par ALEXIS