Paris SG : Leonardo et Nasser n'en peuvent plus de Neymar !

Le Nouvel An approche et Neymar veut faire les choses en grand en invitant près de 500 invités lors d'une fête qui se déroulera à Rio. Problème de taille, en pleine pandémie de Covid-19, réaliser une fiesta géante relève de l'inconscience et les dirigeants du PSG sont excédés face au projet de leur joueur.

Le feuilleton du "méga réveillon" de Neymar

Neymar est au Brésil pour le réveillon du Nouvel An et fait également la une de tous les journaux brésiliens. La raison ? La star du PSG aurait organisé une grande fête sur de nombreux jours afin de célébrer le Nouvel An qui se déroulerait dans une bourgade près de Rio. En temps normal, une intention de la sorte ne poserait aucun problème mais dans le troisième pays le plus touché par la Covid-19, qui déplore 500 morts par jour en moyenne, cette fête provoque, à juste titre, un véritable tollé. Face au scandale, l'avocat de l'ancien joueur du FC Barcelonea démenti l'organisation de cette boum alors que Fabrica, sparring partner de l'événement de Neymar, affirme que seulement 150 personnes seront conviées dans le respect du protocole sanitaire. Ce mardi, toutes ces affirmations ont été balayées et Le Parisien assure qu'une fête aura bien lieu avec 500 convives.

Les dirigeants du Paris SG sont furieux

Face à ces nouvelles révélations, la réaction du board du club de la capitale était attendue et des précisions sur celle-ci ont été fournies par Dominique Séverac, journaliste pour la chaîne L'Equipe : "L’avocat a rectifié le tir de la communication. Mais rien ne prouve qu’il n’y aura pas une soirée à 250 un soir et une autre soirée à 250 le lendemain. Neymar se fout de tout, il est totalement hors sol. Il se moque complètement des conditions sanitaires. Il a 28 ans, peut-être qu’il a raison après tout… Mais faire ça en ce moment, c’est suicidaire. Ils vont nous faire croire qu’ils ont tous leur petit test PCR négatif en poche, mais évidemment personne ne pourra le vérifier. Je peux vous donner une indiscrétion, les dirigeants du Paris SG, qui sont très loin de tout ça, ils sont furieux. On ne découvre pas tout cela, il est hors sol." Nul doute que cette histoire continuera de faire couler beaucoup d'encre alors que le Paris Saint-Germain doit, dans le même temps, gérer les demandes de Mauricio Pochettino.













