OM Mercato : Marseille à l'abordage d'une jeune pépite !

Publié le 30 décembre 2020 à 14:20

Toujours à la recherche de bons petits coups sur le marché des transferts, l'OM devrait s'agiter cet hiver. Aux dernières nouvelles attendues sur des probables départs, le club phocéen pourrait l'être aussi dans l'autre sens et aurait coché le nom d'un espoir néerlandais de Manchester United.

Timothy Fosu-Mensah pourrait rebondir à l'OM

Selon le média britannique Football Insider, l'Olympique de Marseille aurait Timothy Fosu-Mensah sur ses tablettes. Ce joueur de 22 ans était un grand espoir des Red Devils quand il est arrivé en 2014. Près de sept ans plus tard, l'international batave (3 sélections) ne semble plus en odeur de sainteté du côté de Manchester où Ole Gunnar Solskjaer ne l'appelle qu'en cas d'hécatombe dans sa défense. Le dernier match de l'ancien de l'Ajax remonte au mois de septembre dernier où il avait joué 81 minutes lors de la défaite des Mancuniens face à Crystal Palace (1-3). Estimé à quatre millions d'euros, le natif d'Amsterdam a refusé de nombreuses prolongations de contrat et semble déterminé à quitter le club alors que son contrat prend fin en juin. Intéressé, l'OM devra faire face à la concurrence de clubs anglais et de celle du Hertha Berlin.

Les Phocéens doivent gérer d'autres dossiers au préalable

Alors que la pandémie de Covid-19 et le fiasco Mediapro mettent à mal les finances marseillaises déjà limitées, l'OM n'aura peut-être pas de marge de manoeuvre cet hiver. Le club doit déjà gérer de nombreuses fins de contrat avant de penser à recruter de nouveaux joueurs. Néanmoins, ils peuvent prévoir des coups comme celui de Fosu-Mensah pour officialiser la transaction et attendre le joueur cet été. L'intêret du joueur étant de glaner du temps de jeu dès le début d'année, est-ce que cette solution est jouable pour l'OM ? Ceci étant, l'idée du joueur reste un bon profil dans un poste d'arrière droit orphelin d'un Bouna Sarr ambitieux. De nombreuses questions entourent donc cette éventuelle arrivée et c'est au club marseillais d'y trouver les réponses.













Par Chemssdine