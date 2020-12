Real Madrid : Zinedine Zidane va passer un mauvais Nouvel An

Publié le 31 décembre 2020 à 12:15

Le Real Madrid a concédé mercredi le match nul face à Elche (1-1) au terme d'un match moribond des Merengue. Un nul qui vient enrayer une série spectaculaire des Madrilènes sur cette fin d'année. Présent en conférence de presse, Zinedine Zidane a tenu à minimiser ce mauvais pas.

Un match nul qui coupe la série

C'était un Real Madrid archi-favori qui se rendait au stade Martinez-Valero d'Elche mercredi. Restant sur six victoires en autant de matches, dont cinq en championnat, les ouailles de Zinedine Zidane pouvait revenir à hauteur de l'Atlético de Madrid qui s'était imposé face à Getafe un peu plus tôt dans la soirée. Et alors que tout avait bien commencé avec l'ouverture du score de Luka Modric, les Merengue se sont sabordés sur une faute grossière de Dani Carvajal dans la surface, permettant ainsi aux joueurs d'Elche d'égaliser et de ne plus lâcher le point du nul.

Calme et tempéré comme à son habitude, Zizou a tenu à calmer la presse quant à ce match nul anodin selon lui : "Vu ce que l'on vient de faire, c'est sûr que c'est un coup d'arrêt. Mais en première période, on a eu beaucoup d'occasions pour mettre le deuxième but, qui nous aurait permis de jouer plus sereinement. Quand ils ont égalisé, ils se sont repliés derrière, et ça a été plus difficile pour nous en deuxième période. C'est le football, je n'y peux rien."

Zizou reste confiant pour son Real Madrid

Le technicien français a ensuite assuré que ce mauvais pas n'est pas propre qu'au Real Madrid mais que de nombreuses équipes vont également perdre de précieux points dans les semaines à venir : "Il faut continuer avec ce que l'on a fait jusqu'à présent. Quand je vois la première période que l'on a fait ce soir (mercredi), je me dis que ce sont deux points de perdus, mais il faut continuer à travailler dur. Toutes les équipes devront faire une deuxième partie de saison parfaite, et beaucoup vont perdre des points aussi. C'est un championnat difficile, et il reste encore beaucoup de matches." Le natif de Marseille est donc serein pour le reste de la saison et devra aussi compter sur un Karim Benzemaen grande forme ces derniers temps.













Par Chemssdine