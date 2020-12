Real Madrid Mercato : Rien ne va pour Ramos, Paris à l'affût

Publié le 30 décembre 2020 à 14:50

L'avenir de Sergio Ramos au Real Madrid s'écrit toujours en pointillé. Le défenseur central de 35 ans ne trouve pas d'accord avec sa direction sur une éventuelle prolongation de son contrat et il pourrait s'engager libre dans un autre club d'ici quelques jours, en quittant gratuitement les Merengue à la fin de la saison. Le Paris SG serait toujours intéressé par l'Espagnol.

Des prolongations en attente au Real Madrid

Les manoeuvres de prolongation des contrats des joueurs du Real Madrid ont pris du retard ces derniers mois. C'est principalement à cause de la situation financière critique du club, en lien direct avec la pandémie de Covid-19, que la Maison Blanche a dû renoncer à ses traditions. Habituellement, le Real débute des discussions un an avant la fin de contrat de l'un de ses joueurs. Mais cette saison, les Madrilènes ont dû modifier leurs plans, Florentino Pérez révélant récemment que 300 millions d'euros de pertes à la billetterie sont attendus, alors que le stade Santiago-Bernabeu devrait demeurer vide jusqu'à la fin de l'exercice en cours. Enfin, trois joueurs attendent de bonnes nouvelles de leur président. Il s'agit de Luka Modric, Lucas Vazquez et Sergio Ramos.

Le dossier Sergio Ramos au point mort

Pour les deux premiers, les choses seraient en passe de se régler. Comme le veut l'habitude au Real Madrid, un joueur de plus de 30 ans ne se verra proposer que des prolongations à l'année. À 35 ans, Luka Modric est prêt à accepter cette politique. Le Croate n'écarte pas non plus de baisser son salaire et veut rester jusqu'au terme de sa carrière au sein de la Maison Blanche. Selon L'Equipe, les négociations pour Lucas Vazquez (29 ans) avancent bien. Le joueur veut lui aussi rester malgré des appels lucratifs du Golfe et en particulier du Qatar.

L'inquiétude plane toujours en revanche au-dessus du cas Sergio Ramos. À 35 ans lui aussi, l'Espagnol veut deux saisons supplémentaires et une augmentation de salaire, selon le quotidien sportif français. Des conditions que le Real Madrid n'est pas enclin à accepter. "S'il existe un désir partagé de poursuivre l'aventure", l'avenir de Sergio Ramos dans la capitale espagnole ne tient plus à grand-chose. Intéressé, le PSG pourrait revenir à la charge et convaincre facilement Ramos avec un contrat de deux ans. Reste à savoir si Mauricio Pochettino est, de son côté, intéressé par le champion du monde espagnol...













Par Matthieu