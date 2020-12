Juventus : La déclaration choc de Cristiano Ronaldo sur son avenir

Publié le 31 décembre 2020 à 14:30

Joueur star de la Juventus de Turin,Cristiano Ronaldo est considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur de l'histoire. Un joueur de ce calibre est forcément convoité par de nombreuses équipes. Sa dernière sortie devrait également raviver l'intêret de nombreuses équipes.

Ronaldo reste le meilleur joueur de la Juventus

Alors que Cristiano Ronaldo fêtera ses 36 ans en février, le quintuple Ballon d'Or ne semble pas faiblir. Toujours aussi précieux dans le jeu des Bianconeri, le natif de Funchal arrive à avoir des statistiques plus que respectables malgré la méforme actuelle de la Vieille Dame qui pointe à la sixième place de Serie A. Buteur à seize reprises en quatorze matches toutes compétitions confondues, le quintuple vainqueur de la Champions League ne cesse d'impressionner et compte bien faire encore mieux en 2021. Mais voilà après ses belles déclarations de la semaine dernière, le joueur formé au Sporting Portugal a soufflé un sérieux coup de froid sur le Piémont lors d'une interview pour la BBC Sport.

"C'est le football, nous ne savons pas ce qui va se passer demain"

Lié à la Juventus jusqu'en juin 2022, Ronaldo ne sait pas encore s'il va s'inscrire dans la durée du côté du nonuple champion d'Italie en titre. Son argument ? L'apanage du football est l'imprévisible : "Peu importe l'âge. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit. Peu importe que Cristiano Ronaldo soit bon, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Je vis dans le présent, dans l'instant. Le moment est bon, je me sens heureux, je me sens vif et dans un bon moment de ma vie. J'espère jouer encore de nombreuses années, mais on ne sait jamais. C'est le football, nous ne savons pas ce qui va se passer demain." Sous les feux des projecteurs suite à sa déclaration sur l'éducation qu'il donne à son fils, ce message énigmatique de CR7 ne manquera pas de faire réagir les tifosi du club.













Par Chemssdine