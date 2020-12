Liverpool Mercato : Mais que va faire Georginio Wijnaldum ?

Publié le 31 décembre 2020 à 17:25

Homme fort et incontournable de Jürgen Klopp du côté de Liverpool, Georginio Wijnaldum arrive à la fin de contrat en juin. Ne comptant pas se séparer de son joueur, le club de la Mersey reste tout de même à l'écoute d'éventuelles offres pouvant apporter une somme d'agent supplémentaire cet hiver.

Prolonger à Liverpool....

Depuis son arrivée en 2017, Georginio Wijnaldum est érigé au rang de titulaire inamovible par Jürgen Klopp. Dans le onze lors des deux finales de Champions League en 2018 et en 2019, l'ancien joueur de Newcastle jouit également d'un rôle d'indiscutable en sélection. Installé par Ronald Koeman, le milieu box-to-box est un maillon essentiel des Oranje. Justement, son ancien sélectionneur avait été intronisé au poste d'entraîneur du FC Barcelone cet été et avait fait le forcing pour rapatrier son chouchou au mercato.

Liverpool avait alors fermé la porte à Wijnaldum, à qui il ne reste qu'un an de contrat. 22 matchs plus tard, "Gini" n'a toujours pas prolongé et n'arrive pas à trouver de compromis avec les Reds, alors que la piste Renato Sanches a été évoquée. Voulant toucher de plus gros émoluments, ce dernier n'arrive pas à s'accorder avec le champion de Premier League qui ne consent pas à augmenter drastiquement son salaire surtout pour un joueur ayant franchi le cap des 30 ans en novembre. Néanmoins, le club compte sur lui et le natif de Rotterdam voudrait également rester selon le Liverpool Echo.

...ou partir vers un autre grand club

Mais voilà, une brèche semble ouverte et de nombreux courtisans comptent bien s'y engoufrer. Prétendant de la première heure, le Barca garde un oeil avisé sur la situation du néerlandais qui attise les convoitises des quatre coins de l'Europe. Selon le Guardian, la Juventus, le Real Madrid et l'Inter Milan sont intéressés par le milieu de terrain alors que ce dernier prendrait son temps pour faire le bon choix toujours selon le média britannique. Mais justement à six mois de la fin de son contrat, l'Oranje a-t-il vraiment le temps ? Après le feuilleton Salah, voilà maintenant arrivé à celui de Georginio Wijnaldum qui devrait continuer de faire couler de l'encre outre-Manche.













Par Chemssdine