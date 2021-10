Barça Mercato : Barcelone abandonne la piste Gallardo !

Publié par Clément M. le 02 octobre 2021 à 13:24

Un temps dans la short-list du Barça pour succéder à Ronald Koeman, les dirigeants barcelonais auraient laissé tomber la piste menant à Marcelo Gallardo.

La piste Gallardo abandonnée

Selon les informations de Cadena Ser, les dirigeants du Barça auraient en effet fait une croix sur la piste Marcelo Gallardo pour succéder à Ronald Koeman. Selon le média espagnol, le FC Barcelone aurait été refroidit du fait que l'actuel entraîneur de River Plate soit sous contrat jusqu'en décembre.

Le principal intéressé a lui aussi voulu mettre fin aux rumeurs en conférence de presse d'avant-match ce vendredi. Intérrogé sur sa possible arrivée en Liga, l'entraîneur argentin s'est montré focalisé sur son club actuel. "S'ils m'ont contacté ou pas, à quoi bon ? La seule chose que je peux vous dire, c'est que je me concentre sur le match de dimanche et sur la fin de mon contrat avec River."

Une piste qui tombe donc à l'eau du côté de la Catalogne, mais les candidats pour succéder au coach hollandais sont encore nombreux. Parmi les noms qui tiendraient la corde, celui de la légende du club Xavi Hernandez, ou encore celui de l'actuel entraîneur des Diables Rouges, Roberto Martinez. Affaire à suivre...

La dernière de Koeman sur le banc du Barça ?

Le choc de la 8ème journée de La Liga opposant l'Atletico Madrid au FC Barcelone ce samedi, pourrait bel et bien être le dernier match de Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone. Critiqué de toutes parts, et encore plus depuis la nouvelle débâcle (3-0) de son équipe mercredi face au Benfica en Ligue des Champions, l'entraîneur hollandais n'a semble-t-il jamais été aussi proche de la sortie. Résultat, en cas d'une nouvelle désilussion sur la pelouse du champion d'Espagne en titre, le Néerlandais devrait très certainement être remercié par ses dirigeants. Par ailleurs, la situation est-elle, que même en cas de succès au Wanda Metroplitano, le coach du Barça ne serait pas assuré de sauver sa tête...

Les dirigeants catalans, avec en tête Joan Laporta, devraient en tout cas prendre une décision durant la trêve interntionale.

Top 10 des plus gros transferts du mercato 2021