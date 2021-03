Liverpool : Thiago se confie sur ses premiers mois compliqués

Publié le 12 mars 2021 à 01:00

Après une très belle saison ponctuée par de nombreux titres avec le Bayern Munich, Thiago Alcantara était arrivé cet été à Liverpool avec l'étiquette du métronome idéal pour les Reds. Sept mois plus tard, le milieu de terrain espagnol ne parvient pas à répondre aux attentes placées en lui.

Jürgen Klopp défend Thiago et ses débuts

Une arrivée en grande pompe. Recruté pour environ 30 millions d'euros, Thiago Alcantara était LE joueur que tout le monde s'arrachait lors du dernier mercato et c'est finalement le champion de Premier League en titre, Liverpool, qui a raflé la mise. Une aubaine pour l'armada menée par Salah et Mané, tant l'hispano-brésilien sortait d'une saison fantastique avec le Bayern Munich, remportant tous les titres à la portée du géant allemand. Pourtant, sept mois plus tard, le joueur de 29 ans déçoit nombre de fans du club de la Mersey. N'ayant disputé que 18 matchs toutes compétitions confondues, le pur produit du FC Barcelone ne parvient pas à faire sentir sa patte créative au sein de l'entrejeu des Scousers.

Pourtant, son bilan est plus que défendable. C'est en tout cas ce qu'a déclaré son entraîneur, Jürgen Klopp, à l'issue de la victoire de ses joueurs face à Leipzig en huitièmes de finale de Champions League : "Je suppose que lorsque vous regardez tous Liverpool depuis l'Allemagne, les gens disent que nos problèmes sont en lien avec Thiago ou quoi que ce soit d'autre - c'est des conneries. Thiago était bon, ils étaient tous bons. Pour les joueurs qui étaient nouveaux, ils avaient toujours besoin de temps pour s'habituer à notre plan de match, mais Thiago n'a pas cela. Pourtant, il s'améliore de semaine en semaine."

Thiago avoue avoir eu quelques difficultés à Liverpool

Des déclarations qui feront chaud au coeur à l'international de la Roja (39 sélections), qui a avoué sur le site officiel du club ne pas avoir débuté son aventure en Angleterre comme il le souhaitait : "Je ne lis pas un mot sur ce que les gens disent de moi. Je sais que je reçois des critiques sur mes performances, mais je ne suis pas satisfait de ma performance depuis que je suis arrivé ici. Un nouveau club, une situation étrange [Covid], j'ai eu une grave blessure, donc entrer dans le rythme c'était difficile, mais ce n'est pas une excuse." Des déclarations qui confirment l'envie de Thiago d'enfin faire décoller sa carrière à Liverpool.













Par Chemssdine