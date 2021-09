Barça Mercato : Un entraîneur de Ligue 1 dans la short list !

Publié par Clément M. le 25 septembre 2021 à 19:51

Sous le feu des critiques depuis le début de la saison, le sort de l'entraîneur actuel du Barça, Ronald Koeman, est de plus en plus indécis. La dernière contre-performance du FC Barcelonne sur la pelouse de Cadiz (0-0) en milieu de semaine est d'ailleurs venue renforcer la tendance alors que le club catalan accuse déjà sept points de retard sur le leader le Real Madrid. Sans oublier que l'hollandais ne semble plus faire l'unanimité au sein du vestiaire...

Le Barcelone vise un entraîneur de Ligue 1 ?

Dans ce contexte tendu, le nom d'un entraîneur du championnat français aurait été coché du côté de la Catalagne. Selon RMC Sport, le nom de l'actuel coach du Stade de Reims, Oscar Garcia, aurait été évoqué lors d'une réunion entre les dirigeants du Barça ce vendredi. Un nom surprenant à première vue, mais finalement pas tant que cela compte tenu de l'histoire qu'entretient l'entraîneur espagnol avec le club blaugrana. Avant sa nouvelle vie d'entraîneur, l'ancien milieu offensif de métier a effectivement été sacré quatre fois champions d'Espagne avec son club formateur du FC Barcelonne durant les années 90.

Barça : Une short-list qui ne cesse de s'allonger

Même si le Barça semble encore donner du crédit à son entraîneur néerlandais, le club catalan semble également s'activer en coulisse pour trouver son successeur. C'est en tout cas ce que laissent penser les médias espagnols, au vu des nombreux noms qui circulent depuis plusieurs jours. Outre Oscar Garcia, le nom de l'actuel coach de Leeds en Premier League, Marcelo Bielsa, est sorti cette semaine dans la presse. Tout comme celui du sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, ainsi que celui de son adjoint et consultant pour la TV française : Thierry Henry. Enfin, le nom de la légende du FC Barcelone, Xavi, serait lui aussi dans les petits papiers des dirigeants catalans.

La semaine qui se profile devrait quoi qu'il arrive nous en dire plus sur le sort réservé à Ronald Koeman, tandis que le Barça s'apprête à disputer trois matchs en l'espace de sept jours, contre Levante et l'Atletico Madrid en Liga et face au Benfica en Ligue des Champions.