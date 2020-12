Bordeaux : Un ex-recruteur des Girondins décrypte le mercato

Publié le 31 décembre 2020 à 16:55

Que va faire Bordeaux cet hiver pour bien finir la saison mal débutée ? Recruter pour se renforcer ? Le club n’en a pas les moyens et doit vendre pour faire face à la crise de coronavirus. Laurent Calippe, ancien recruteur pour les Girondins, sait ce qu’ils vont faire en pareille situation.

Calippe : « À Bordeaux, l’idée est de vendre et dégraisser »

Laurent Calippe a été impliqué dans les transferts à Bordeaux du temps où il était membre de la cellule recrutement du club. C’est donc un expert sur la question qui s'est penché sur le Mercato des Girondins, pour le compte de WebGirondins. Il estime qu’il sera difficile pour le club au scapulaire de se renforcer cet hiver. « Il y a beaucoup de joueurs, énormément de joueurs. Mais on va avoir un gros problème avec l’histoire du coronavirus parce que je le vois dans tous les clubs. Il n’y a plus d’argent et de rentrées dans les caisses. Donc il va falloir mettre le casque lourd, le gilet pare-balles et attendre un petit peu que ça passe », a fait remarquer Laurent Calippe.

Il a rappelé qu’en dehors de la crise engendrée par la pandémie de covid-19, le mercato des Girondins est plus dans le sens des départs. « À Bordeaux, coronavirus ou pas, je pense que l’idée c’est de vendre et de dégraisser cet hiver », a-t-il indiqué. Le nouveau directeur sportif, Alain Roche et l’entraîneur Jean-Louis Gasset « sont des gens intelligents et avec de bons réseaux » selon Laurent Calippe. Cela pour dire qu’ils peuvent faire un ou deux coups en janvier, en sortant leur carnet d’adresses. Cependant, l’ancien recruteur de Bordeaux estime que « ça va être difficile de faire venir des joueurs quand on n’a pas d’argent ».

Les Girondins sont passés à côté de Toko-Ekambi

Revenu sur l'arrivée manquée de Karl Toko-Ekambi en Gironde, l’ex-responsable des Marine et Blanc le regrette. « On avait un Toko-Ekambi qui aurait pu revenir avant d’arriver à l’Olympique Lyonnais (en janvier 2020). Nous, on était dessus et j’avais été le voir plusieurs fois en Espagne. Il était aux alentours de 7 à 8 M€ et ça ne s’est pas fait. On voit qu’aujourd’hui Lyon en profite », a regretté Laurent Calippe. L’attaquant camerounais est l’actuel meilleur buteur de l’OL et le 3e meilleur fusil de la Ligue 1, avec 9 buts marqués en 15 matchs disputés.













