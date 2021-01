OM Mercato : Villas-Boas, vers la mauvaise nouvelle pour Marseille

Publié le 01 janvier 2021 à 19:20

De nouveau un problème André Villas-Boas à l’ OM. Alors que des négociations sont ouvertes à l’approche du mercato hivernal pour prolonger son bail, le technicien portugais sort de sa réserve avec un discours qui ne manquera pas de doucher des espoirs dans la cité phocéenne.

OM Mercato : André Villas-Boas ne rassure pas

L’histoire d’André Villas-Boas avec l’ OM a débuté le 1er juillet 2019. Ses dirigeants venaient de se séparer de Rudi Garcia, l’actuel coach de l’Olympique Lyonnais. Désireux de ne rester qu’une saison, le portugais se verra tordre la main par la loi française sur les contrats des entraîneurs. C’est deux saisons ou rien. Pour sortir de son chômage, dans lequel il était plongé suite à son départ le 30 novembre 2017 de Shanghai SIPG, il signe pour entraîner l’OM.

L’entraîneur fait le job en qualifiant l’ Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions, ce qui n’était plus arrivé depuis plusieurs saisons. Mais gros problème, la direction marseillaise se sépare d’Andoni Zubizarreta qui l’a convaincu de rejoindre le banc olympien. Furieux, André Villas-Boas veut claquer la porte, mais il est persuadé par ses joueurs de rester. Certains ont même été jusqu'à lier leur avenir au sien. Dans la foulée, l’ancien coach de Chelsea prévient : il ne fera pas de vieux os sur le banc de l’OM.

Mercato : André Villas-Boas refuse-t-il de prolonger à Marseille ?

Ces derniers jours, à l’approche de la fin de sa deuxième et dernière année de contrat avec le club marseillais, André Villas-Boas s’est vu inviter à des négociations pour prolonger. La déclaration du technicien à ce sujet n’incite pas à l’optimisme sur la réponse qui pourrait être la sienne à la fin des pourparlers. Il a confié à O Jogo : « De mon côté, nous avons donné nos attentes à l’OM, et la direction marseillaise nous a donné les siennes et nous avons transmis les nôtres à nouveau. » Il précise ensuite « Quand je suis arrivé en France, je voulais signer pour un an seulement. Mais j’ai été obligé de signer pour deux ans, parce que c’est la loi française qui l’oblige, pour protéger les entraîneurs. La prolongation avec l’ OM implique donc une chose que je n’aime pas tout de suite, c’est de signer à nouveau pour deux ans. »

Le refus est donc littéralement déjà lâché, André Villas-Boas ne se voit pas passer 2 saisons de plus sur le banc de l' Olympique de Marseille. Cependant, il y a quand même une évolution dans son discours, à savoir qu’il envisage une prolongation de son contrat d'une année supplémentaire là où il insinuait que son départ à la fin de cette saison était inévitable.













Par Gary SLM