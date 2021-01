Barça Mercato : Messi, Suarez, les vérités de Koeman

Publié le 03 janvier 2021 à 07:45

Après avoir cédé Luis Suarez l’été dernier, le FC Barcelone pourrait également perdre Lionel Messi. Coach du Barça, Ronald Koeman s’est de nouveau prononcé sur le cas de l’Argentin.

Ronald Koeman demande du respect pour Messi

Une page pourrait se tourner au FC Barcelone l’été prochain. Pas (encore) prolongé, Lionel Messi pourrait en effet partir libre de son club de toujours après le 30 juin 2021. Pour le moment, l’Argentin préfère se focaliser sur sa saison avec le Barça. Il avouait récemment dans un entretien à La Sexta qu’il n’avait encore rien décidé pour son avenir. Il n’envisageait aucune discussion avec un club avant la fin de la saison. Interrogé à la veille du match contre Huesca ce dimanche, Ronald Koeman a appelé à respecter la future décision de son poulain. Pour lui, nul besoin d’accentuer la pression sur La Pulga. « Il faut voir sa situation. Il a fait cette interview et a dit qu’il n'avait pris aucune décision. Il faut le respecter. Tout joueur qui met fin à son contrat est libre de décider ce qu'il souhaite faire […] Ce n’est pas un problème car il n'y a encore rien de défini. Sa décision doit être respectée », a indiqué le technicien néerlandais.

Le cas Luis Suarez vu par Koeman

Dans sa sortie, Ronald Koeman est revenu sur le départ de Luis Suarez. L’attaquant uruguayen évolue depuis l’été dernier à l’Atlético Madrid. Ses premiers mois dans la capitale espagnole sont de haute facture. Il compte 8 buts et une offrande en 11 matchs de Liga. Les Colchoneros font office cette saison de sérieux prétendants pour le titre. « J’ai toujours souligné ses qualités, c’était une décision de sa part et du club […] Une équipe comme l’Atlético ne peut pas être comparée à la nôtre. Ils encaissent très peu de buts et un but leur suffisent parfois pour gagner », a confié Ronald Koeman.













Par Ange A.