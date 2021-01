OM, MHSC Mercato : L'agent de Gaëtan Laborde intervient

Publié le 03 janvier 2021 à 15:20

En quête d'un numéro 9 capable de concurrencer Dario Benedetto à la pointe de l'attaque phocéenne, l'OM s'était renseigné au sujet de Gaëtan Laborde. L'agent du joueur s'est exprimé sur la situation du numéro 10 du MHSC.

L'OM et un Anglais sur Gaëtan Laborde ?

Ces dernières heures, La Provence faisait état d'un intérêt de l'Olympique de Marseille pour le Montpelliérain Gaëtan Laborde. L'attaquant du MHSC réalise un très bon début de saison, associé à la pointe de l'attaque avec Andy Delort. En effet, il se montre décisif comme le témoignent des 6 réalisations et ses 5 passes décisives cette saison en Ligue 1 ; c'est pourquoi l'OM songerait à lui pour venir renforcer son secteur offensif. Le mois dernier, L'Équipe, de son côté, faisait part d'un intérêt du club de West Ham pour l'ancien buteur des Girondins de Bordeaux, et évoquait même une offre aux alentours des 12 M€ des Hammers pour Laborde.

"Il n'y a rien de fermé", annonce l'agent de Gaëtan Laborde

Sur Europe 1, l'agent de l'attaquant de 26 ans s'est exprimé au sujet de son joueur. Il explique que ce dernier aimerait rester dans l'Hérault, mais que son club pourrait ne pas le retenir. "Le vœu premier de Gaëtan [Laborde] est de rester jusqu’à la fin de saison. C’est le plan de carrière qu’on s’était fixé avec le président Laurent Nicollin. Il n’y a pas de velléité de départ cet hiver. S’il reste, ce sera tout sauf une catastrophe, car il se sent bien dans ce club, où il continue de progresser, où il prend du plaisir. Maintenant on peut imaginer que le club de Montpellier puisse se dire 's’il y a une offre concrète, je me retrouve dans l’obligation de le vendre'. Cela peut être aussi cette situation-là, ce n'est pas à exclure. Il n'y a rien de fermé", a-t-il détaillé.













Par Clément