OM Mercato : Un choix étonnant de Pablo Longoria

Publié le 13 janvier 2021 à 11:15

Ce ne sont pas les dossiers qui manquent à l'OM pendant ce mercato. Pour l'instant la stratégie sportive du club semble engagée sur le bonne voie avec l'arrivée de Pol Lirola et le dégraissage entamé avec Strootman. Pablo Longoria qui continue de travailler sur le dossier de l'attaquant réclamé par André Villas-Boas, vient toutefois de prendre une décision pour le moins surprenante.

Mercato : les besoins de l'OM

La mission latéral droit désormais remplie, le Head of football de l'OM se tourne vers l'autre grand dossier de son mercato : trouver un nouvel attaquant de standing sans se ruiner. Une quête longue et ardue, presque autant que celle du graal à ce stade. L'OM a du mal à trouver la perle rare et ce n'est pas faute d'avoir cherché longtemps et partout. Le feuilleton Milik s'éternise à cause des demandes du club napolitain, la piste Jean-Philippe Mateta s'est refroidie depuis la réponse donnée par Mayence et la liste s'allonge : Christian Kouamé à la Fiorentina, Patrick Cutrone à Wolverhampton et Gaëtan Laborde pour ne citer que ces noms. Ces dernières heures cependant, une ancienne piste de l'OM a refait surface.

Les voies impénétrables de Longoria

Lié à l'OM il y a déjà quelques saisons, Diego Costa aurait été proposé récemment à Marseille selon les informations du journal La Provence. L'ancien attaquant de l'Atlético de Madrid est en effet libre de tout contrat depuis sa résiliation avec le club madrilène. International espagnol d'expérience et à la renommée mondiale, il aurait tout pour plaire à l'Olympique de Marseille, pourtant il semblerait que Pablo Longoria ne soit pas du même avis. Un choix qui peut surprendre, mais Longoria serait refroidi par deux points : le salaire du joueur, estimé à 8 millions d'euros par an et la condition physique de l'Espagnol. Diego Costa a en effet connu plusieurs blessures avec les Colchoneros, à 32 ans le joueur n'est certes plus au top de sa forme mais il reste tout de même une excellente option pour un club comme l'OM. Si le joueur serait lui, plutôt intéressé par le club phocéen, Longoria préférerait tout de même se recentrer sur ses autres pistes pour l'instant.













Par Hind