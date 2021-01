OM Mercato : Un buteur de Ligue 1 en renfort à Marseille ?

Publié le 02 janvier 2021 à 14:53

L' OM a besoin de se renforcer offensivement pour la deuxième partie de la saison. Le club a certes un souci de budget, mais il prospecte par anticipation en espérant une vente qui pourrait permettre de recruter. L' Olympique de Marseille auraient ainsi mis une croix devant le nom d’un buteur de la Ligue 1.

OM : Gaëtan Laborde en plan B de l' Olympique de Marseille

Les attaquants de pointe de l’ OM, précisément Dario Benedetto et Valère Germain, ont été moins en réussite lors de la première partie de la saison. Le premier a marqué 3 buts en 14 matchs de Ligue 1 disputés et le second n'a inscrit que 2 buts en 13 apparitions. Pour se donner les moyens de rester dans la course pour le podium en championnat, le club phocéen cherche un avant-centre capable de marquer plus de buts sans. La priorité actuelle de l’Olympique de Marseille est Arkadiusz Milik (26 ans) du SSC Naples.

Toutefois, le dossier du joueur dont la cote est estimée à 22 M€ s’annonce déjà compliqué pour Pablo Longoria, en manque d'une surface financière suffisante pour forcer son transfert. Le directeur du Football à l’ OM a des noms en plans B. Gaëtan Laborde du Montpellier HSC est l’une des pistes auxquelles pense présentement la cellule de recrutement de l'Olympique de Marseille, selon La Provence.

Le Montpellier HSC ne bradera pas Laborde

Gaëtan Laborde est auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 17 matchs joués cette saison sous le maillot Montpelliérain. Avec Andy Delort, il forme une paire offensive complémentaire décisive. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’avant-entre de 26 ans vaut 10 M€ sur le marché des transferts. Et le Montpellier HSC n’a pas du tout l’intention de le brader. L’été dernier, le club héraultais réclamait 15 M€ comme indemnité de transfert de Gaëtan Laborde.

Outre les difficultés liées à l'argent, l’ OM doit affronter une grosse occurrence de clubs étrangers, dont West Ham, Wolverhampton, Francfort, Leverkusen… En Ligue 1, l’Olympique Lyonnais songe aussi au N°10 des Montpelliérains pour parer à un transfert de Memphis Depay ou de Moussa Dembélé.













Par ALEXIS