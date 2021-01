Atlético Mercato : Héros à Alavés, Luis Suarez tance le Barça

Publié le 04 janvier 2021 à 03:30

Alors qu’il lui restait un an de contrat, Luis Suarez a fait le choix de quitter le FC Barcelone l’été dernier. Désormais à l’Atlético Madrid, le buteur uruguayen retrouve des sensations.

Luis Suarez épanoui à l’Atlético Madrid

Après la victoire du Real Madrid samedi (2-0), l’Atlético Madrid se devait de réagir pour retrouver son fauteuil de leader. Dimanche, les Colchoneros se sont imposés en fin de match sur une réalisation de Luis Suarez. Le buteur uruguayen affiche un bel état de forme depuis qu’il a rejoint Madrid. Après la rencontre, l’avant-centre ne s’est pas privé d’apprécier un tweet assez railleur à l’encontre du FC Barcelone. Le journaliste Alfredo Martinez s’est en effet payé le Barça sur le réseau social suite à la nouvelle performance d’El Pistolero. « Le génie qui a décidé de renvoyer Luis Suárez : il a limogé l’un des plus grands buteurs mondiaux des dernières années, lui a payé son contrat, a renforcé un rival direct et a déçu sa principale star pour qui il était le partenaire idéal [Lionel Messi, ndlr ]. Tout en un. Félicitations », a écrit le journaliste de Onda Cero. Un message auquel l’Uruguayen a répondu « Merci Alfredo de m’avoir toujours soutenu ».

Suarez, une grosse perte pour le Barça ?

Comme le note le post, le FC Barcelone a renforcé un concurrent direct pour la course au titre. Chose qu’avait déjà reconnue Ronald Koeman avant le match du Barça contre Huesca. Avec l’Atlético, Luis Suarez compte déjà 9 réalisations et deux passes décisives en 12 matchs de championnat. Les hommes de Diego Simeone sont leaders de Liga malgré leurs deux matchs de retard. Ils comptent dix points d’avance sur les Blaugranas (5es) et deux unités de plus que leur dauphin merengue.













Par Ange A.