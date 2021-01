OL : Mauvaises nouvelles en pagaille avant le RC Lens

Publié le 04 janvier 2021 à 10:15

C'est en leader de la Ligue 1 que l'OL aborde l'année 2021, avec pour commencer l'accueil du RC Lens sur sa pelouse du Groupama Stadium. Alors que le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes, l'Olympique Lyonnais se présentera mercredi (21h), face aux Sang et Or, avec une équipe amoindrie. Méfiance, face à un promu en forme.

L'OL veut continuer sur sa lancée en 2021

L'Olympique Lyonnais restait, avant la courte trêve de Noël, sur une dynamique impressionnante. Grâce à 14 matches sans défaite, l'OL s'est hissé à la première place de Ligue 1, à égalité de points avec le LOSC et devant le PSG qu'il a battu au Parc des Princes mi-décembre (1-0). Mais les Gones doivent s'assurer de ne pas perdre leurs éléments moteur, Houssem Aouar et Memphis Depay, très courtisés à l'occasion de l'ouverture du mercato hivernal. D'autant qu'avant de recevoir le RC Lens, mercredi (21h), au Groupama Stadium, le groupe de Rudi Garcia affiche plusieurs absences préjudiciables. Et face à des Lensois qui pointent à la septième place avec un match en moins, il faudra réaliser un match sérieux. Les hommes de Franck Haise ont en effet déjà accroché le PSG et l'AS Monaco, entre autres, à leur tableau de chasse cette saison et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.

Danger face au RC Lens

Rudi Garcia va donc devoir composer mercredi face au RCL. L'entraîneur de l'OL était déjà privé de Marcelo et de Moussa Dembélé. De défenseur est suspendu pour la venue des Lensois après avoir reçu un nouveau carton jaune contre le FC Nantes (3-0), entraînant une suspension automatique. L'attaquant lyonnais s'est, de son côté, cassé le bras il y a quelques jours. En plus de ces deux absences, l'OL va devoir faire sans deux autres joueurs, qui viennent d'être testés positifs au Covid-19. Il s'agit du Brésilien Bruno Guimaraes, qui a contracté le virus au Brésil et y effectue son isolement dans l'attente d'un test négatif. Vendredi, c'est Karl Toko Ekambi qui était à son tour positif au nouveau coronavirus. Toujours infecté dimanche à l'occasion d'un second test, l'attaquant de l'OL est lui aussi forfait, mercredi, pour la rencontre face au RC Lens.













Par Matthieu