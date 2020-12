FC Nantes : La première de Domenech perturbée par un cirque

Publié le 30 décembre 2020 à 15:05

La venue de Raymond Domenech au FC Nantes a fait réagir aussi bien les journalistes que les acteurs du monde du football, comme les supporters. Alors qu'il faisait ses premiers pas sur les pelouses de La Jonelière, l'ancien sélectionneur des Bleus a eu droit à un accueil tonitruant de la part de certains fans des Canaris. Et tout le monde en a pris pour son grade.

Raymond Domenech au FC Nantes comme au cirque

Une chose est sûre, les supporters du FC Nantes ont de l'imagination et de l'humour à revendre. À l'occasion du premier entraînement dirigé par Raymond Domenech, en compagnie de son adjoint Robert Duverne, les fans nantais ont réservé une surprise aux nouveaux venus. Une enceinte géante, fixée sur une voiture, a diffusé un message à l'intention du président Waldemar Kita, mais aussi de l'agent très impliqué dans le club Mogi Bayat et de Raymond Domenech. Sur une musique de cirque, tout le monde était invité à découvrir le "Kita Circus". "Mesdames et messieurs, bienvenue au Kita Circus !, ont craché les enceintes. Le Kita Circus vous propose de nouveaux numéros incroyables. En premier lieu, le Bayat Show, qui va vous montrer comment gagner du pognon sur un joueur belge de 18e division ! (...) Waldemar Kita va vous expliquer comment entuber le fisc de 15 millions d'euros avec le "cache ton pognon", le nouveau numéro incroyable !"

Les supporters nantais allument tout le monde

Mais le message ne s'est pas arrêté et le nouvel entraîneur du FC Nantes en a déjà pris pour son grade. "Le Kita Circus, c'est évidemment son spectacle de marionnettes. Une 17e vient d'arriver au FCN, la 17e en 13 ans ! Raymond Domenech va nous expliquer sa vision du football, de quoi nous faire marrer pour les prochains week-ends au Kita Circus !" Enfin, le dernier message a été adressé aux joueurs du FCN : "Et enfin, le Kita Circus vous propose son traditionnel numéro animalier. En effet, onze chèvres vont être disposées un petit peu partout sur un rectangle vert et devront se passer un ballon. Exclusivement au Kita Circus, un spectacle qui dure depuis 13 ans, pour les petits comme pour les grands !" De quoi donner une idée de l'ambiance qui règne au FC Nantes au nouveau patron de l'équipe première, Raymond Domenech.













Par Matthieu