OM Mercato : Longoria se rabat sur d'autres pistes en attaque

Publié le 04 janvier 2021 à 09:15

Le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes et l'OM entre véritablement en piste avec le désir de renforcer certains postes clés de l'effectif d'André Villas-Boas. En attaque, l'entraîneur portugais veut un soutien à Dario Benedetto et Valère Germain, et Pablo Longoria s'affaire pour trouver la perle rare.

En attaque, un mercato qui s'annonce compliqué

Une chose est sûre, l'OM veut être certain de son coup avant de signer un attaquant au mercato hivernal. Le club de Frank McCourt a plusieurs postes à renforcer mais le secteur offensif reste la priorité et Pablo Longoria l'a bien compris. Pour donner un peu de profondeur au banc marseillais, et alors que la recrue estivale Luis Henrique ne fait pas l'affaire, le directeur du football olympien sonde les quatre coins de l'Europe pour trouver un attaquant. Plusieurs approches ont été faites, notamment auprès du Bordelais Nicolas de Préville ou d'Olivier Giroud avant qu'il ne crève l'écran avec Chelsea. Islam Slimani a récemment été refusé par André Villas-Boas et l'OM a tenté le coup avec le buteur de Napoli, Arkadiusz Milik. Mais le Polonais n'est pas que sur les tablettes de l'Olympique de Marseille et les dirigeants napolitains étudieront toutes les offres qui se présentent à eux, comme l'a déclaré le directeur sportif Cristiano Giuntoli.

L'OM a beaucoup d'idées mais peu d'argent

Seulement, la venue d'Arkadiusz Milik à l'OM dès cet hiver devrait coûter une dizaine, voire une douzaine de millions d'euros. Une somme importante qui va évidemment nécessiter des ventes. Pablo Longoria s'est alors rabattu sur une cible sans doute moins onéreuse avec Gaëtan Laborde. Le joueur du Montpellier HSC, comme l'a révélé La Provence, intéresse l'OM qui n'a pas manqué le bon bilan de l'attaquant, avec six buts et cinq passes décisives en Ligue 1 cette saison.

Mais c'est surtout le profil de Demarai Gray qui plait beaucoup à l'OM. Selon France Football, Pablo Longoria, que l'on sait intéressé par le joueur depuis quelque temps, s'est déplacé lui-même à Londres pour assister au match de l'attaquant de 24 ans de Leicester City. L'ailier anglais ne viendrait cependant pas au mercato hivernal. La presse informe que l'OM travaille à une arrivée libre lors de la fenêtre de transferts estivale. Le contrat de l'ailier prend fin, en effet, le 30 juin 2021 et Marseille songerait donc déjà à préparer la saison prochaine, au cours de laquelle s'annonce une petite révolution.













Par Matthieu