OM : Pablo Longoria bientôt décrédibilisé par le départ d'un joueur ?

Publié par Chemssdine le 15 avril 2021 à 09:00

Congratulé cet hiver pour son fabuleux mercato réalisé avec très peu de marge de manoeuvre, Pablo Longoria a ainsi été promu au poste de président de l'OM de par sa popularité au sein de la cité phocéenne. Pourtant, le départ d'un joueur majeur de l'Olympique de Marseille pourrait fragiliser ce statut de parfait dirigeant.

OM : L'hiver idyllique de Pablo Longoria

Après une mauvaise première partie de saison, l'hiver s'annonçait glacial du côté de l'OM. Pourtant, un homme aux airs juvéniles a su donner à l'hiver phocéen une toute autre tournure. En effet, avec une enveloppe allouée au budget transfert encore plus maigre que lui, le head of football ibérique a su se débarrasser des gros contrats inutiles, le tout en achetant de très bons joueurs à des postes cruciaux comme Arkadiusz Milik, Pol Lirola ou encore Olivier Ntcham. Suite au départ d'André Villas-Boas, Longoria a su remplacer le technicien lusitanien par Jorge Sampaoli quelques jours après la fin du mercato. Tant de missions réussies par le dirigeant de 34 ans, qui lui ont permis de s'octroyer une belle image auprès des fans olympiens et de ses dirigeants qui ont décidé de le nommer président du club en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, sur la sellette depuis des semaines.

Le départ de Milik pourrait-il fragiliser Longoria ?

Installé de manière légitime sur un piédestal par tout un peuple, ce dernier serait plus fragile qu'il n'en a l'air. En effet, d'après les indiscrétions de Florent Germain, journaliste spécialiste de l'OM, un départ de Milik pourrait mettre la pression sur les épaules de Longoria. Disposant d'une clause lui permettant de quitter le club en cas d'une offre de douze millions d'euros, le buteur polonais pourrait en effet rejoindre la Juventus Turin cet été, et lui trouver un remplaçant ne serait pas chose aisée pour le board marseillais. "Les supporters de l'OM ont envie de s'enflammer pour Milik", affirme Germain au micro de RMC. "Ils se disent qu'il est bon, mais qu'ils ne vont pas pouvoir en profiter... Après, si Milik part, ce qui est bien, c'est que ça va mettre la pression sur Longoria. Bon courage à lui et à Sampaoli pour trouver une idée de remplaçant. Là, l'OM a touché du doigt ce qu'est un grand attaquant. Depuis X années, c'est un poste galère, avec des échecs à tout-va. Pendant quelques mois, Marseille aura vu un buteur qui fait la différence en peu de ballons. Il peut jouer seul. Longoria a mis l'eau à la bouche des supporters, et maintenant, il va falloir soit tout faire pour le garder, soit assumer son départ et trouver un attaquant qui sera à la hauteur de Milik." Des problèmes constants semblent être le pain quotidien à Marseille.