Manchester United : Solskjaer veut mettre six joueurs à la porte

Publié le 04 janvier 2021 à 17:00

En très bonne posture en Premier League, Manchester United sera l'un des acteurs majeurs de la fin de saison outre-Manche. Il se pourrait également que le nom des Red Devils revienne avec insistance dans la rubrique mercato car Ole Gunnar Solskjaer compterait se débarrasser de six joueurs cet hiver.

Une piste de l'OM mise à la porte

La saison de Manchester United est, jusque-là, fabuleuse. Deuxièmes de Premier League, à égalité de points avec leurs ennemis de Liverpool, les Red Devils se rattrapent de leur terrible élimination en Champions League. Ayant trouvé son ossature et un groupe de quinze voire seize joueurs sur lesquels compter, Ole Gunnar Solskjaer compte bien faire du ménage au sein du club du nord de l'Angleterre. Malgré les rumeurs intempestives sur Paul Pogba, le technicien norvégien aurait établi une liste de six noms comportant les joueurs qu'il juge inutile au projet et qu'il compte voir dans a liste des transferts le plus rapidement possible selon le Daily Mail. Parmi ces noms, celui de Marcos Rojo, ancienne piste sérieuse du côté de l'Olympique de Marseille.

Des bons coups à faire du côté de Manchester United

Aux cotés de l'international argentin (60 sélections) figurent de beaux noms susceptibles d'intéresser de nombreuses écuries. Sergio Romero est passé numéro trois dans la hiérarchie des gardiens depuis le retour de Dean Henderson et s'est également vu indiquer la porte de sortie du club. Phil Jones figure également aux côtés de ses deux coéquipiers argentins et de son compatriote Jesse Lingard, qui poursuit sa descente aux enfers. Les deux autres noms avancés par le tabloid anglais sont un peu plus surprenants. Le premier est celui de Brandon Williams, jeune défenseur anglais de 20 ans et qui avait notammet brillé lors de la dernière campagne d'Europa League. Le dernier nom de cette liste est celui de Daniel James, auteur de performances de bonne facture en cette première partie de saison. Il est assez bizarre de voir United se séparer de deux joueurs à fort potentiel comme James et Williams mais nul doute qu'ils sauront trouver un point de chute en Premier League ou ailleurs.













Par Chemssdine