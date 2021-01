ASSE Mercato : Mohamed, un club étranger parasite le dossier

Publié le 05 janvier 2021 à 10:05

L'ASSE a été recalée pour Mostafa Mohamed, une cible offensive dénichée au Zamalek SC. Le club basé au Caire (Égypte) ne souhaite pas lâcher son attaquant à moins de 6 M€. Un club étranger serait à la base de cette hausse des exigences des dirigeants égyptiens.

L'ASSE confrontée à une forte concurrence

L'ASSE a de la concurrence sur le dossier Mostafa Mohamed en Ligue 1, le FC Nantes s’est certes retiré, mais à l’étranger, un club au gros portefeuille, comparativement à l’AS Saint-Étienne mène la vie dure aux Verts. Si l’on en croit les informations du site trabzonguncel.com, Galatasaray a fait une offre au Zamalek SC. Et cette proposition est venue changer la donne , puisque les dirigeants cairotes ont du coup décidé de monter les enchères jusqu’à 6 M€ pour leur buteur. « Nous avons reçu une offre de l’AS Saint-Étienne, d’une valeur de 4 M€ », a déclaré Issam Salem, le porte-parole du club, à Skynews Arabia. Une offre jugée insuffisante et repoussée logiquement. « Nous l’avons refusée [l’offre de l'ASSE, ndlr] parce que nous avons besoin du joueur dans cette période et parce que nous voulons une somme supérieure à ce que le club français a proposé, nous accepterons donc de le vendre à six millions d’euros », a expliqué le responsable égyptien.

Sainté va-t-il revenir à la charge pour Mostafa Mohamed ?

À l’évidence, l’arrivée du club turc n’arrange pas les affaires de l'ASSE qui était pourtant bien partie pour transférer Mostafa Mohamed. Pour preuve, Jean-Luc Buisine, le directeur du recrutement chez les Verts, s’est déplacé récemment en Égypte pour négocier directement le transfert du joueur de 23 ans, selon des médias locaux. Reste maintenant à savoir si les Stéphanois vont rehausser leur offre ou abandonner le dossier. Il faut rappeler que Claude Puel, manager général de l'AS Saint-Étienne, a décidé de ne plus acheter de joueurs à 5 M€ et plus, si ce n'est un top joueur européen. À noter que Mostafa Mohamed est sous contrat jusqu’en juin 2024 et son coût sur le marché est estimé à 2,5 M€ par Transfermarkt.













Par ALEXIS