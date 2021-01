OGC Nice Mercato : William Saliba vers un prêt longue durée

Publié le 05 janvier 2021 à 15:50

William Saliba est prêté à l'OGC Nicepar Arsenal jusqu’au terme de la saison 2020-2021 comme l’a annoncé officiellement le club azuréen, lundi. Pourtant L’Équipe révèle que son contrat pourrait aller au-delà de juin 2021.

OGC Nice : William Saliba pourrait rempiler jusqu'en 2022

Sollicité par l’ASSE, son club formateur, William Saliba a finalement déposé ses valises à l’OGC Nice. Le jeune défenseur est prêté par Arsenal, pour six mois, soit jusqu’à la fin de saison, sans option d’achat. Le Gym s’est réjoui de pouvoir compter sur « la personnalité dans le jeu » du joueur de 19 ans. Ce dernier est en effet recruté pour remplacer son capitaine Dante blessé et indisponible jusqu’au terme de l’exercice 2020-2021. Malgré ces précisions sur le contrat de l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne, le quotidien sportif croit savoir qu’il pourrait rester plus longtemps à l'OGC Nice. « La concurrence est bien moins dense sur la Côte d'Azur, et William Saliba peut s'y installer au-delà du mois de juin. Même si son prêt n'est pas assorti d'une option d'achat, il peut être prolongé d'une saison », a écrit le journal, avant de se montrer plus précis. « Si tout se déroule bien, Saliba est susceptible de rester un an et demi au sein d'un effectif qui va être encore remodelé ».

L'ex-défenseur de l'ASSE n'a pas l'expérience de Dante, mais...

D’autre part, la direction des Aiglons est consciente que le jeune arrière central n’a pas l’expérience de leur capitaine brésilien, mais il n’est pas non plus un choix par défaut. « De toute façon, on ne peut pas remplacer Dante, mais on voulait surtout un très bon joueur et William Saliba coche beaucoup de cases », a indiqué le club des Alpes-Maritimes. Avant de faire son retour en Ligue 1, le natif de Bondy avait disputé 36 matchs toutes compétitions confondues, dont 28 en Ligue 1, sous le maillot de l’ASSE. Il avait été transféré à Arsenal jusqu’en 2024, pour 30 M€.













Par ALEXIS